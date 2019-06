République Centrafricaine Rapport Situationnel de la réponse de cas de VDPV2 (Dimanche 9 Juin 2019)

Faits saillants Epidémiologie du virus de la polio Deux cas de VDPV2 :

 District de Bambari, RS4, date de début de l'affaire 02/05/2019

 District de Bimbo, RS1, date de début 06/05/2019

Régions/districts touchés

 2 Régions (RS4 et RS1)

 Bambari en RS4 et Bimbo en RS1

Échantillons en attente des résultats

 4/21 échantillons de contacts

Calendrier des JLV

 Round 0: 16-19 juin 2019 Portée des JLV

 3 Régions: (RS4, RS6, RS1)

 RS4 (districts: Bambari, Kouango-Gtrimari

 RS6, (Alindao-Mingala district)

 RS1 (Bimbo district)

Population cible des JLV

 71 465 enfants <5 ans

Vaccins et logistique

 VPOm2

Doses disponibles : aucune

 Doses nécessaires : 82,185

Situation de financement

 Fond sans regret libéré pour couvrir les coûts des activités initiales

Résumé de la situation

Deux cas de poliovirus dérivé de souche vaccinale (VDPV) de type 2 ont été confirmés le 29 mai 2019 à Bambari et le 31 mai 2019 à Bimbo en RCA. Le 30 mai 2019 le Ministère de la santé et de la population a déclaré une urgence de santé publique de portée nationale selon les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le premier cas signalé provenait du district de Bambari, Région Sanitaire 4. Il s’agit d’une fillette de 3 ans n’ayant reçu aucune dose de VPO. Elle est issue d’une famille d'éleveurs semi-nomades vivant dans un camp de déplacés internes. La paralysie est apparue le 2 mai 2019. A ce jour, un total de 21 échantillons (12 contacts directs, 8 contacts communautaires et 1 sanguin) ont été prélevés. Parmi les échantillons testés au laboratoire, 6/17 se sont révélés positifs au PV2. Quatre (4) échantillons sont en attente des résultats de laboratoire. Un deuxième cas de PVDV2 a été détecté dans le district de Bimbo. Dix-sept contacts ont été prélevés et sont en attente des résultats de laboratoire.