République centrafricaine - Rapport du Secrétaire général (S/2019/498)

I. Introduction

II. Situation politique

Processus de paix

Si la mise en œuvre de l’Accord politique a connu quelques avancées, le nonrespect de ses dispositions en matière de sécurité a posé des problèmes. Le 25 février, le Président, Faustin-Archange Touadera, a nommé aux fonctions de Premier Ministre son ancien directeur de cabinet, Firmin Ngrebada. Le 3 mars, le Président et le Premier Ministre ont formé un gouvernement de 36 membres, comptant 8 postes ministériels destinés à des représentants de groupes armés et 3 à des représentants de partis politiques d’opposition. De nombreux groupes armés ont reproché au Gouvernement de ne pas être assez inclusif et appelé de leurs vœux l’intervention des garants et des facilitateurs de l’Accord politique, conformément à l’article 34 de l’Accord. L’Union africaine a invité les représentants de l’État et des groupes armés à participer à des consultations à Addis-Abeba du 18 au 20 mars, sous les auspices du Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, Smail Chergui, et avec l’appui de mon Représentant spécial et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, consultations qui ont permis de dégager un consensus au sujet de la répartition des postes ministériels et autres postes au Gouvernement.

Le 22 mars, le Président Touadera a publié un décret portant création d’un gouvernement de 39 membres, dont 35 ministres et 4 ministres délégués. Vingt-cinq postes ont été attribués à des personnes proches de la majorité présidentielle, 13 à des membres de neuf groupes armés et 1 à l’opposition politique. Les femmes nommées à des postes ministériels sont au nombre de 7 et les musulmans au nombre de 12.

Des chefs de groupes armés ont également été nommés à des postes clefs de conseillers au Cabinet du Président, au Cabinet du Premier Ministre et au sein des préfectures et des sous-préfectures. Le 24 mars, le Président Touadera a publié un décret portant nomination, entre autres, d’Ali Darassa de l’Unité pour la paix en Centrafrique, de Bi Sidi Souleymane (également connu sous le nom de Sidiki) du groupe Retour, réclamation et réhabilitation et de Mahamat Alkatim du Mouvement patriotique pour la Centrafrique comme conseillers du Premier Ministre pour la mise en place, pour une période transitoire, d’unités spéciales mixtes de sécurité, conformément à l’Accord politique.

Tout au long du mois de mars, le Conseil national de la jeunesse a protesté contre le fait que des membres des groupes armés aient accédé à des fonctions publiques alors même que de nombreux diplômés universitaires sont au chômage. Le 26 mars, le Ministère de la jeunesse a suspendu toutes les activités du Conseil de la jeunesse après que les membres de celui-ci ont agressé le Ministre. Le 2 avril, un groupe de la société civile a exigé la révocation des décrets portant nomination de M. Darassa, de M. Alkatim et de Sidiki, puisque soit ils faisaient l’objet de sanctions internationales soit ils étaient des mercenaires étrangers. Le porte-parole du groupe a été arrêté le 18 avril pour incitation à la haine et trouble à l’ordre public, une mesure qui a été très critiquée par les médias et la société civile. Il a été libéré le 21 avril.

Le 18 février, le Président Touadera a publié un décret portant création, aux niveaux national et préfectoral, de mécanismes de mise en œuvre et de suivi de l’Accord politique. À ce jour, grâce à l’appui de la MINUSCA, 11 des 17 comités de mise en œuvre préfectoraux fonctionnent ; ils comprennent des autorités locales, des associations de femmes, des représentants de la société civile et des groupes armés. Leur rôle est de résoudre les différends, de prévenir les conflits, de favoriser la désescalade et de suivre la mise en œuvre de l’Accord politique. Dix comités techniques de sécurité fonctionnent et deux préfectures disposent d’un comité supplémentaire ou d’un comité subordonné chargé de les aider dans le cadre du suivi.

Le 29 mars, le Président Touadera a publié des décrets portant création du cadre juridique des unités spéciales mixtes de sécurité, qui regrouperont des membres des forces de défense et de sécurité nationales et des membres autorisés de groupes armés qui ont déposé les armes et se sont démobilisés. Ces unités sont destinées à contribuer à la sécurisation des couloirs de transhumance et des sites d’exploitation minière.

D’après le concept d’opérations, le projet de formation et de déploiement des unités spéciales mixtes de sécurité débutera au mois de juin, les premières unités devant être déployées à Bouar et à Bambari, et prendra de l’ampleur, puisque des unités seront déployées dans d’autres préfectures du centre et de l’est du pays. Toutefois, leur déploiement risque d’être entravé par d’importants problèmes logistiques. Afin de faciliter le déploiement rapide de ces unités, la MINUSCA continue d’appuyer le déploiement des forces de défense et de sécurité dans de nouvelles zones. L’Union africaine, en tant que garante de l’Accord politique, prévoit d’envoyer sur place des observateurs militaires, avec l’aide de l’Union européenne, pour suivre les activités de ces unités.

Le Président de la formation République centrafricaine de la Commission de consolidation de la paix s’est rendu à Bangui du 13 au 15 février, en compagnie du Sous-Secrétaire général pour l’Afrique, de la Sous-Secrétaire générale chargée du Bureau d’appui à la consolidation de la paix et de membres de la Commission pour mobiliser le soutien en faveur de l’Accord politique, après quoi le Fonds pour la consolidation de la paix a approuvé un montant de 14,8 millions de dollars en faveur de la mise en œuvre de l’Accord.

Du 14 au 17 avril, le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, mon secrétaire général adjoint aux opérations de paix et le Directeur général de l’Union européenne pour l’Afrique ont effectué une visite conjointe en République centrafricaine pour stimuler l’appui international en faveur de l’Accord politique. La délégation a rencontré des représentants de l’État et de la société civile à Bangui et s’est rendue à Bambari avec le Premier Ministre et la communauté diplomatique pour l’installation des comités locaux de mise en œuvre et de sécurité technique dans la préfecture de la Ouaka, et à Bangassou pour la mise en place d’une caravane de la paix encourageant la liberté de circulation des personnes et des biens entre Bangasso u et Bangui. Ils ont souligné à quel point il importe que toutes les parties respectent la cessation des hostilités et contribuent à accélérer la mise en place des unités spéciales mixtes de sécurité, afin de renforcer la confiance dans le cadre de l’Accord politique, et que la population ressente les retombées socioéconomiques tangibles de l’Accord, bénéficie d’autres dividendes de la paix et soit associée au processus de paix.

Le 17 avril, le Gouvernement a réuni à Bangui le Groupe international de soutien à la République centrafricaine pour mobiliser le soutien international en faveur de la mise en œuvre de l’Accord politique et présenté, à cette occasion, 11 priorités, dont la cessation des hostilités, la mise en place des mécanismes de mise en œuvre et de suivi de l’Accord, la création des unités spéciales mixtes de sécurité, et le désarmement et la démobilisation des groupes armés. Le Président Touadera a réaffirmé son attachement à l’Accord politique et exhorté les groupes armés à honorer leurs engagements. Le Groupe international de soutien a exigé que les groupes armés mettent immédiatement un terme aux violences visant la population civile. Il les a invités à participer de manière constructive à l’application de l’Accord, notamment en désignant des représentants pour les mécanismes de mise en œuvre et en présentant des listes de combattants pour le programme de désarmement, de démobilisation, de rapatriement et de réintégration et pour les unités mixtes de sécurité. Il a également demandé au Gouvernement de créer les conditions permettant aux personnes déplacées de rentrer librement chez elles, en toute sécurité et dans la dignité, et de renforcer la participation de la société civile, en particulier des femmes, à la mise en œuvre de l’Accord. Pour faciliter la coordination de l’appui international, le Gouvernement a été encouragé à élaborer un plan de mise en œuvre assorti d’échéances précises.