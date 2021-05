République centrafricaine : Rapport d'intervention NFI/EHA Boromata, Commune de Ouandja, sous-préfecture de Birao, préfecture de la Vakaga (du 21 janvier au 1er février 2021)

I. Introduction

Boromata est une localité d’environ 10 000 habitants (2500 ménages), située à plus de 100 km du Tchad et 200 km du Soudan, au nord de la République centrafricaine. Les éleveurs transhumants passaient le plus souvent dans cette zone pour paitre leur bétail et les commerçants tchadiens et soudanais y menaient des activités commerciales depuis des décennies.

Depuis 2013, au moins 4 attaques ont affecté cette localité impliquant les GA originaires du Soudan. Depuis ces heurts, une vive tension s’observait entre le GA soudanais et les ethnies proches du chef GSA assassiné à Ndiffa pour vol de véhicule appartenant aux soudanais. En dépit d’une volonté des habitants de Boromata de régler les fortes amendes réclamées par le GA soudanais en réparation des pertes humaines et matérielles enregistrées, le GA a lancé une offensive le 1er décembre 2020 pour se venger sur les habitants de Boromata jugés proche du leader GSA.

Ces représailles ont fait 5 morts et 14 blessés parmi les populations civiles de Boromata et environ 1325 maisons et 84 boutiques détruites, des biens alimentaires et non alimentaires ont été pillés, vandalisés et brulés. Toute la zone de Boromata, Tiringoulou et Vodomassa a été traumatisée par ces actes de violence.

Cette situation a engendré des mouvements de population de Boromata vers les localités voisines.

Les populations de Boromata sont revenues et quelques habitants de certains villages voisins ont également pris refuge à Boromata, notamment les habitants de Vodomassa.

Une alerte a été publiée le 02/12/2020 par ACTED-RRM sous le code ACT_BOR_20201202. Une mission exploratoire (MEX) a été également réalisée le 09/12/2020. Le résultat de cette MEX a révélé des besoins multisectoriels dont NFI et abris.

Après la validation de l’intervention NFI par le Comité de pilotage (COPIL) RRM, une équipe conjointe avec la participation d’ACTED-RRM, du CICR et de TGH a été déployée à Tiringoulou en vue de préparer et lancer l’intervention à partir du 21 janvier 2021. Les équipes ACTED-RRM et CICR sont intervenues ensemble dans la réponse NFI/Abris d’urgence. L’équipe TGH, avec l’appui du CICR, a apporté la réponse en EHA avec la réhabilitation de 9 forages et mis en place des dispositifs de lavage des mains pour lutter contre la pandémie de COVID19.