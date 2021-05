République centrafricaine : Rapport d'intervention NFI/EHA Bema centre, Tomounga, Ngombe et Tondomazoma Commune de Ngbandinga, sous-préfecture de Ouango, préfecture du Mbomou, novembre 2019-février 2020

I. Contexte et justification de l’intervention

Dès le début du mois d’octobre 2019, plusieurs préfectures de la RCA ont connu d’importantes inondations suite aux pluies diluviennes et au débordement du fleuve Oubangui. Dans le Mbomou, plusieurs sous-préfectures ont été sévèrement touchées par cette situation, notamment les sous-préfectures de Gambo et Ouango. La localité de Bema (sous-préfecture de Ouango, commune de Ngbandinga) et les villages environnants (six groupements) ont été particulièrement affectées. Des milliers d’habitation ont été inondées, poussant les familles sinistrées à se déplacer vers les familles d’accueil dans les villages voisins, ou vers les bâtiments publics et communautaires tels que les écoles et églises.

Des latrines, des points d’eau et des cimetières ont également été inondées, causant des impacts sanitaires et alimentaires importants. Une recrudescence de diarrhée a été observée dans toute la commune suite à la consommation d’eau polluée. De plus, de nombreux champs ont subi l’inondation, impactant la sécurité alimentaire de la population locale. Par ailleurs, plusieurs ponts ont été endommagés et des pistes ont été inondées, rendant impossibles les mouvements en véhicules et à moto vers les zones sinistrées. Finalement, les écoles ont été fermées et les hôpitaux difficilement accessibles pour les femmes enceintes et les vieillards.

En mission dans la zone lors du début des inondations, une équipe ACTED/RRM a été témoin directe des dégâts causés par la catastrophe. Un canevas d’alerte a ensuite été partagé le 22 octobre 2019, puis l’équipe ACTED/RRM a réalisé une évaluation multisectorielle (MSA) dans la zone affectée. Il est important de noter que seulement 4 groupements (sur les 6 groupements affectés) étaient alors accessibles : Bema, Tomounga, Ngombe et Tondomazoma. Les deux groupements inaccessibles à cause de la montée des eaux étaient Tingombe et Kemba 2. Ils n’ont pas été inclus dans l’intervention. Cependant, la communauté humanitaire a été alertée de la situation et un autre acteur s’est positionné pour intervenir par la suite dans ces deux groupements (dès qu’ils seraient accessibles).

Parmi les multiples conclusions de la MSA, il est ressorti un score global NFI de 4.3. Ce score était largement supérieur au seuil d’alerte de 3.9. La MSA a également conclu à un accès très limité à des infrastructures eau, hygiène et assainissement (EHA) dans la zone sinistrée. Les eaux de l’Oubangui que consommaient les populations ont été polluée par des excrétas provenant des latrines inondées, ainsi que par d’autres pollutions d’origine domestique. De plus, des forages nécessitaient une réparation et une désinfection.

Parmi les conclusions de la MSA, les recommandations entrant dans le cadre du RRM étaient les suivantes :

NFI

o Distribuer des kits NFI et KHI complets aux ménages sinistrés

EHA

o Distribuer des PURs/aquatabs aux ménages sinistrés ;

o Sensibiliser les ménages sinistrés sur les bonnes pratiques EHA ;

o Diagnostiquer, réparer et désinfecter les forages PMH de Tomounga et Bema centre.

Il est à noter qu’une intervention NFI et EHA avait déjà été prévalidée le 24 octobre 2019 par le Comité de Pilotage (CoPil) RRM.