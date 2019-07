République Centrafricaine - Rapport de Situation de la réponse aux cas de VDPV2 N°6 du Samedi 29/06/2019 au Vendredi 05/07/2019

Résumé de la situation

Entre le 29 mai et le 05 juillet 2019 : 04 cas de VDPV2 : Bambari (2) et Bimbo (2) sans aucun lien génétique avec un virus connu et sans aucun lien génétique entre eux. District de santé de Bambari : CAF-RS4-BAM-19-058, début paralysie : 02/05/2019. 07 contacts positifs de même lien génétique. Prélèvements communautaires CAF-RS4-BAM-19-058CC14 et CAF-RS4-BAM-19-058CC17 positif, génétiquement lié entre eux mais sanslien génétique avec le cas index CAF-RS4-BAM-19-058 (autre émergence). District de santé de Bimbo : CAF-RS1-BIM-19-062, début paralysie : 06/05/2019. Un contact positif génétiquement lié au cas index. 02 autres contacts positifs (CAF-RS1-BIM-19-062C4 et CAF-RS1-BIM-19-062C5), génétiquement liés entre eux mais sans lien génétique avec le cas indes CAF-RS1-BIM-19-062 (autre émergence). Organisation du round 0 de la riposte vaccinale dans 04 districts de santé : Bimbo du 17 au 19 juin et à Bambari, Grimari, Alindao du 19 au 21 Juin 2019. Round 1 prévu du 26 au 28 juillet 2019 dans 21 districts de santé.