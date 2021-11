République centrafricaine : Rapport de situation (8 novembre 2021)

FAITS SAILLANTS

La menace des engins explosifs continue de s'accentuer en République centrafricaine : au moins 15 civils tués entre janvier et octobre 2021.

Le nombre de personnes ayant bénéficié des programmes de transfert monétaire entre janvier et septembre a déjà dépassé le nombre de personnes assistées sur l’ensemble de 2020.

La RCA est l’un des endroits les plus dangereux pour les humanitaires avec 344 incidents affectant les humanitaires entre janvier et septembre 2021.

Au cours du premier semestre 2021, les acteurs humanitaires en RCA sont parvenus à fournir une assistance à 1,4 million de personnes dans un contexte sécuritaire volatile.

Aperçu des incidents ayant touché les travailleurs humanitaires, janvier - octobre 2021

La population civile continue de payer le prix des tensions et des violences qui se poursuivent dans plusieurs parties du pays. Au cours des dix premiers mois de 2021, 364 incidents affectant les travailleurs humanitaires ont été enregistrés, contre 339 au cours de la même période en 2020 soit 25 incidents supplémentaires. Pour le mois d’octobre, 20 incidents ont été comptabilisés (30 en septembre). Sept travailleurs humanitaires ont été temporairement enlevés le 5 octobre dans l’Ouham près de Bouca, dont cinq pendant plus de deux jours. Les préfectures de l’Ouham (22%), Ouaka (14%) et Bangui (12%) demeurent les plus touchées durant les dix premiers mois de 2021. Les vols, braquages, pillages, menaces et agressions représentent près de deux tiers des incidents (65%), soit 235 sur 364. Les interférences et restrictions représentant les autres 35% des incidents.

Mise à l’échelle du Programme de transfert monétaire

Conformément à la stratégie du Plan de Réponse Humanitaire 2021 et aux préférences des populations affectées, les acteurs humanitaires en RCA continuent de mettre à l’échelle les Programmes de transfert monétaire. Avec 1,5 million de personnes, le nombre de bénéficiaires atteint entre janvier et septembre 2021 est près du double du nombre de personnes assistées en transferts monétaires sur l’ensemble de l’année 2020. La majorité des programmes visent à pallier l’insécurité alimentaire croissante dans le pays ainsi qu’à mitiger les effets socio-économiques de la COVID-19.

CONTEXTE

Donner la parole aux personnes affectées

En Centrafrique, 3,1 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire et de protection. Parmi elles, 2,2 millions ont des besoins si variés et si sévères que leur bien-être physique et mental est en danger. Les évaluations menées par les acteurs humanitaires permettent de déterminer l’ampleur des besoins, comprendre leur nature et définir l’approche de réponse nécessaire. Pour développer une programmation adaptée et de proximité, la communauté humanitaire collecte également les retours (feedbacks) des bénéficiaires sur l’assistance reçue. Ces feedbacks permettent notamment de mettre les personnes affectées au centre de la réponse et ainsi d’améliorer et d’ajuster l’assistance.