République Centrafricaine : Rapport de situation, 27 mai 2021

FAITS SAILLANTS

La Centrafrique a lancé sa campagne de vaccination contre la COVID-19 et annoncé une urgence de santé publique pour intensifier les efforts de lutte contre la deuxième vague.

Le nombre de bénéficiaires des programme de transfert monétaire a augmenté de 67% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020.

Les humanitaires appuient les hôpitaux de Bangui à faire face à la pénurie d’électricité et d’eau potable suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville.

La réponse d'urgence multisectorielle a permis d'atteindre 2 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays sur le site du PK3 de Bria, où un incendie a détruit leurs abris.

Pour répondre aux besoins les plus urgents en 2021, les acteurs humanitaires prévoient d'assister 1,84 millions de personnes et auront besoin de US$ 444,7 millions

ARTICLE PRINCIPAL

Lancement de la campagne de vaccination contre la COVID19

Le gouvernement centrafricain a officiellement lancé le 20 mai 2021 la campagne de vaccination contre le COVID-19 avec l’appui des partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF et GAVI. La campagne a commencé par la vaccination symbolique des membres du gouvernement et des agents de santé. Le premier lot de 60 000 doses est réservé au personnel de santé de première ligne et aux personnes vulnérables âgées de 50 ans et plus dans Bangui, le point chaud de l’épidémie, et se prolongera jusqu’au 23 juin. Il s'étendra progressivement à d'autres régions du pays lorsque davantage de doses seront disponibles. Le pays bénéficie du déploiement mondial de vaccins à travers la facilité COVAX, avec au moins 372 000 doses, selon les dernières prévisions de distribution, en plus des dons bilatéraux annoncés. Le 21 avril 2021, les Nations Unies ont lancé une campagne de vaccination pour son personnel et le personnel des ONG internationales éligibles partenaires en République centrafricaine (RCA) dans le cadre de son devoir de diligence. Un mois après le lancement, plus de 6 700 membres du personnel ont déjà reçu leurs premières doses du vaccin.

Réponse à la deuxième vague

A la veille du lancement de la campagne, le président Touadéra a annoncé le 19 mai qu'une urgence de santé publique serait déclarée et un certain nombre de mesures prises pour intensifier les efforts visant à contenir la deuxième vague de COVID-19, qui frappe le pays depuis la mi-mars. Des mesures barrière plus strictes dans les lieux de rassemblement tels que les restaurants, les bars, les lieux de culte, les mariages, les funérailles et les transports en commun seraient annoncées, ainsi que leur renforcement plus rigoureux. Au 26 mai 2021, le ministère de la Santé avait enregistré 7085 * cas de COVID-19, dont 98 décès. Au cours des quatre premiers mois de 2021, six fois plus de cas ont été confirmés qu'au cours des quatre derniers mois de 2020 - 1 571 cas contre 259 - et le nombre de morts a augmenté de 44%, passant de 63 à 91. L'aggravation de l'épidémie concerne tout le pays. Plusieurs villes précédemment épargnées ont également signalé des cas, notamment Kabo (préfecture de l'Ouham), Kouango (Ouaka), Bangassou (Mbomou), Ndélé (Bamingui-Bangoran), Birao (Vakaga) et Obo (Haut-Mbomou). Au-delà des zones urbaines, la COVID-19 se propage profondément dans les villages.

Un environnement favorable

Une enquête récente menée par l'ONG Ground Truth Solutions a indiqué que les centrafricains sont prêts à se faire vacciner contre la COVID-19 et pensent que le vaccin aidera à éradiquer le virus, malgré un certain scepticisme et des informations erronées qui persistent. Les partenaires humanitaires et de développement soutiennent le Ministère de la santé dans l'élaboration d'une campagne de communication pour informer et encourager la population à se faire vacciner et lutter contre la propagation de fausses informations sur le vaccin.