République Centrafricaine : Rapport de situation, 21 avril 2021

FAITS SAILLANTS

Au moins 335 abris ont été détruits et 2 000 personnes se retrouvent sans abri à la suite d’un incendie désastreux sur le site de déplaces PK3 à Bria.

Un an s'est écoulé depuis que le premier cas de COVID-19 a été annoncé le 14 mars 2020. Depuis, 6 107 personnes ont été testées positives et 83 sont décédées à cause du virus.

A Bossangoa, des milliers de déplacés retournent chez eux dans l'incertitude.

En janvier et février, plus de 16 000 personnes déplacées à Bangassou ont reçu une aide humanitaire multisectorielle.

Pour répondre aux besoins les plus urgents en 2021, les acteurs humanitaires prévoient d'assister 1,84 millions de personnes et auront besoin de US$ 444,7 millions.

RÉPONSE D'URGENCE

Un incendie dévastateur ravage un site de déplacés à Bria Au moins 335 abris ont été détruits et 2 000 personnes se sont retrouvées sans abri sur le site des personnes déplacées internes (PDI) du PK3 à Bria au centre du pays. Un incendie désastreux s'est déclaré accidentellement dans l'après-midi du 18 avril. Les vents forts de la saison sèche actuelle ont rapidement propagé les flammes à travers trois blocs du site densément peuplé qui abrite plus de 50 000 personnes. Certains sinistrés ont trouvé refuge chez des proches, d'autres ont dormi sous le toit de 25 abris collectifs que le HCR et INTERSOS ont mis en place avec la participation des personnes déplacées, comme première réponse d'urgence.

Les partenaires médicaux IMC et MSF s'occupent de 103 blessés, pour la plupart des femmes, dont beaucoup ont souffert de l'inhalation de fumée en essayant de sauver les membres de leur famille et leurs biens des flammes. Non seulement leurs blessures physiques font l'objet d'une attention particulière, mais l'équipe de santé mentale d'IMC s'occupe également des patients souffrant de réactions de stress ou de chocs psychologiques.

Dès que le feu a été éteint avec l'aide des casques bleus de l’ONU, sous la direction du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), les organisations humanitaires présentes à Bria ont commencé à évaluer les dégâts et à planifier la réponse d'urgence. Les réservoirs d'eau, les toilettes, les bâtiments scolaires et les installations sanitaires n'ont heureusement pas été touchés par les flammes. OXFAM continue à fournir de l'eau et à assurer le fonctionnement des installations sanitaires. Pour éviter la propagation de la Covid-19 et d'autres maladies dans les abris collectifs, des savons et des seaux sont distribués.

OCHA coordonne également avec la MINUSCA pour assurer des patrouilles régulières sur le site des personnes déplacées afin de prévenir les pillages observés après l'incendie et d'atténuer les problèmes liés à la protection.

Des stocks suffisants pour répondre aux besoins humanitaires immédiats sont disponibles à Bria, notamment auprès de l'UNICEF/RRM. Une équipe rapide d'ACTED/RRM est en train de se déployer à Bria avec le soutien du Service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies pour appuyer la réponse d'urgence sur le site des déplacés. Des bâches supplémentaires pour les abris temporaires et d'autres articles non alimentaires sont en cours d'acheminement depuis Bambari pour compléter les stocks prépositionnés. L'UNICEF travaille en étroite collaboration avec les partenaires de l'éducation pour soutenir les installations éducatives sur le site.

Le site PK3 de Bria a été un refuge pour les personnes déplacées depuis des années. Certains ont fui des tensions intercommunautaires, d'autres la violence et des affrontements. Certaines personnes déplacées sont venues de loin, d'autres des quartiers de la ville situés à quelques kilomètres seulement. Tous partagent le fardeau permanent de l'insécurité, de la vie dans une région qui risque d'être secouée à tout moment, par des risques naturels ou des interventions humaines.

Alors que les partenaires humanitaires se concentrent sur l'intervention d'urgence dans un premier temps pour atténuer leseffets immédiats de l'incendie, ils vont également commencer à planifier l’amélioration des conditions de vie sur le site encombré.