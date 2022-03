République centrafricaine : Rapport de situation (16 mars 2022)

FAITS SAILLANTS

Deux ans après que la RCA ait confirmé le premier cas de COVID-19, 824 496 personnes, soit 14,8% de la population, ont été entièrement vaccinées.

La communauté humanitaire en RCA planifie d’assister 2 millions de personnes en 2022. 461,3 millions de dollars américains seront requis.

3,1 millions de Centrafricains ont besoin d’assistance humanitaire et de protection en 2022, soit 63% de la population.

23 civils ont été tués et 29 blessés dans 44 incidents impliquant des engins explosifs en 2021.

Les acteurs humanitaires en 2021 ont fourni une assistance à 1,8 million de personnes, soit 97% de la cible.

ARTICLE PRINCIPAL

Deux ans se sont écoulés depuis que le gouvernement de la République centrafricaine (RCA) a confirmé son premier cas de COVID-19 le 14 mars 2020. Depuis lors, divers partenaires humanitaires et de développement ont déployé leur soutien au gouvernement pour répondre à la pandémie, en plus d'une crise humanitaire qui dure depuis plus d'une décennie.

Au 9 mars 2022, 865 113 personnes, soit 15,5% de la population, ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19. Parmi elles, 824 496 personnes ont été entièrement vaccinées (14,8% de la population). La RCA a reçu 2 568 280 doses de vaccin à travers la facilité COVAX et de dons bilatéraux de la Chine et de la Russie, dont 37% ont été administrées.

Le ministère de la Santé a révisé son plan national de déploiement des vaccins pour intensifier la vaccination contre la COVID-19 dans le but de couvrir 52% de la population totale d'ici décembre 2022. Le plan comprendra de nouvelles cibles, notamment les personnes âgées de 15 ans et plus. Le plan bénéficiera du soutien financier de la Banque mondiale, de l'UNICEF, de GAVI et de l'OMS.

Le gouvernement centrafricain a lancé le 20 mai 2021 la campagne de vaccination contre la COVID-19 avec l’appui des partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF et GAVI. La campagne a commencé par la vaccination symbolique des membres du gouvernement et des agents de santé. Le premier lot de doses a couvert dans un premier temps le personnel de santé de première ligne et les personnes vulnérables âgées de 50 ans et plus, et s'est ensuite étendu aux leaders religieux, relais communautaires, commerçants, transporteurs et journalistes. La campagne de vaccination contre la COVID-19 couvre les 16 préfectures du pays, mais connaît des difficultés d'accès en raison de l'insécurité et du mauvais état des routes.

Réponse à la deuxième et troisième vagues

A la veille du lancement de la campagne, le président Touadéra a annoncé le 19 mai qu'une urgence de santé publique serait déclarée et un certain nombre de mesures prises pour intensifier les efforts visant à contenir la deuxième vague de COVID-19, qui a frappé le pays en mars et avril 2021. Des mesures barrière plus strictes dans les lieux de rassemblement tels que les restaurants, les bars, les lieux de culte, les mariages, les funérailles et les transports en commun ont été annoncées, ainsi que leur renforcement plus rigoureux.

En janvier 2022, la RCA se trouvait au milieu de la troisième vague de COVID-19. Au cours de la première semaine de janvier, 745 nouveaux cas ont été enregistrés, soit plus que pendant tout le mois de décembre 2021 (674 cas). Au 27 février 2022, le ministère de la Santé a enregistré 14 320* cas de COVID-19, dont 113 décès, depuis le début de la pandémie.

Un environnement favorable

Une enquête menée par l'ONG Ground Truth Solutions a indiqué que les centrafricains sont prêts à se faire vacciner contre la COVID-19 et pensent que le vaccin aidera à éradiquer le virus, malgré un certain scepticisme et des informations erronées qui persistent. Les partenaires humanitaires et de développement soutiennent le Ministère de la santé dans l'élaboration d'une campagne de communication pour informer et encourager la population à se faire vacciner et lutter contre la propagation de fausses informations sur le vaccin.