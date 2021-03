République Centrafricaine : Rapport de situation, 15 mars 2021

*FAITS SAILLANTS**

Un an s'est écoulé depuis que le premier cas de COVID-19 a été annoncé le 14 mars 2020. Depuis, 5 046 personnes ont été testées positives et 63 sont décédées à cause du virus.

A Bossangoa, des milliers de déplacés retournent chez eux dans l'incertitude

En janvier et février, plus de 16 000 personnes déplacées à Bangassou ont reçu une aide humanitaire multisectorielle.

Des affrontements à Bambari à la mi-février ont temporairement déplacé des milliers de personnes, blessé 36 et causé l'incendie des dizaines d'abris.

Pour répondre aux besoins les plus urgents en 2021, les acteurs humanitaires prévoient d'assister 1,84 millions de personnes et auront besoin de US$ 444,7 millions.

ARTICLE PRINCIPAL

COVID-19 : Un an après

Un an s'est écoulé depuis que le Ministre de la santé de la République centrafricaine a annoncé le premier cas de COVID-19 le 14 mars 2020. Des mesures pour contenir la propagation et protéger la population avaient été prises immédiatement, avec le soutien de la communauté humanitaire. Fin mars, les écoles ont été fermées dans tout le pays, les rassemblements de groupes avaient été interdits, les vols internationaux interrompus et les mouvements entre Bangui et les régions limités, à l'exception de ceux liés à l'assistance humanitaire. Deux mois après le premier cas positif, le premier décès lié à la COVID-19 avait été enregistré. Un an après, 5 046* personnes ont été testées positives et 63 sont décédées à cause du virus, selon le Ministère de la santé, tandis que les besoins humanitaires ont explosé. Jamais au cours des cinq dernières années il n'y a eu autant de personnes dans le besoin aigu qu'aujourd'hui. La pandémie a frappé un pays déjà ravagé par des décennies de conflit armé et de sous-développement.

Défié sur tous les fronts

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la République centrafricaine était parmi les pays les moins préparés à faire face à la pandémie. Une série de facteurs aggravants rendent le pays à la fois vulnérable et la réponse à la pandémie difficile.

Faible système de santé et accès à l'eau

Tout d'abord, le système de santé fonctionne à peine, en raison d'une pénurie chronique de personnel de santé qualifié, d'équipements médicaux et de médicaments de base. 70% des services de santé sont fournis par des organisations humanitaires et plus de 2,5 millions de personnes, soit la moitié de la population, ont besoin d'une assistance sanitaire. Un Centrafricain sur quatre doit marcher pendant plus d'une heure pour atteindre la clinique la plus proche et, pour beaucoup, les factures des consultations et des médicaments sont inabordables.

Lorsqu'il s'agit de l'une des mesures les plus élémentaires pour éviter de contracter la COVID-19 – le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon – la situation n'est pas meilleure. Seul un Centrafricain sur trois a accès à l'eau potable, à des toilettes et à une douche. Et pour beaucoup, le savon est un produit de luxe. L'accès à l'eau et à l'assainissement est particulièrement problématique sur les nombreux sites où vivent 235 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), selon la Commission mouvement de population (au 28 février 2021), souvent dans des abris de fortune surpeuplés où la distance physique n'est pas praticable.

Approvisionnement et logistique

L’approvisionnement en équipements de protection et dispositifs médicaux pour diagnostiquer et traiter les patients atteints de la COVID-19 avait posé un sérieux problème, en particulier au début de la pandémie. Six mois après le début de la pandémie, le pays ne possédait que deux ventilateurs et 25 en attente d’acquisition, soit 3% des besoins identifiés. L'insuffisance des infrastructures routières et la saison des pluies qui dure six mois perturbent les chaînes d'approvisionnement dans une majeure partie du pays. L'insécurité entrave encore l'accès aux services et la possibilité pour les humanitaires d'atteindre les personnes ayant besoin d'assistance. Le manque cruel d'infrastructures de la chaîne du froid entrave encore davantage l'approvisionnement en médicaments dans tout le pays.

Et le facteur humain

À ces défis tangibles s’étaient ajoutées une incrédulité généralisée quant à l'existence du virus et une désinformation sur la contagion et la prévention. Les premiers mois de la pandémie avaient été marqués par des agressions verbales, des intimidations et des stigmatisations à l'encontre des étrangers, y compris des travailleurs humanitaires, car on leur reprochait d’avoir importé le virus.