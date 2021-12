République centrafricaine : Rapport de situation (14 décembre 2021)

FAITS SAILLANTS

En 2022, 3,1 millions de Centrafricains auront besoin d’assistance humanitaire et de protection, soit 63% de la population

Les violences basées sur le genre, en particulier les violences sexuelles, ont récemment pris une ampleur inquiétante.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, les acteurs humanitaires sont parvenus à fournir une assistance multisectorielle à 1,7 million de personnes.

La menace des engins explosifs continue de s'accentuer en République centrafricaine : au moins 23 civils tués entre janvier et novembre 2021.

PRÉVISIONS

République centrafricaine : une urgence humanitaire jamais vue depuis 2015

L’urgence humanitaire en République centrafricaine (RCA) a atteint des niveaux jamais vus depuis 2015 suite à la nouvelle dynamique du conflit observée depuis décembre 2020. En 2022, 3,1 millions de personnes auront besoin d’assistance humanitaire et de protection, soit 63% de la population. Parmi elles, 2,2 millions de personnes auront des besoins complexes et sévères, au point que leur bien-être physique et mental est à risque. Cela constitue une augmentation de 16%, ou 300 000 personnes de plus affichant des besoins humanitaires sévères comparé à 2021.

La violence récurrente, des chocs persistants et la dégradation des services de base ont significativement empiré les conditions de vie des centrafricains en 2021. En même temps, la résilience des populations continue de s’éroder sous le poids de crises successives et de la récession économique, forçant quasiment toute la population à adopter des mécanismes négatifs de survie.

La situation ici décrite fait partie des résultats d’une analyse multisectorielle conjointe et un effort de consultation sans précédent menés par la communauté humanitaire avec les personnes en besoin, publiés dans l’Aperçu des besoins humanitaires 2022 pour la RCA. Les personnes affectées étaient au cœur de l’analyse, avec 17 300 ménages interviewés, notamment dans les coins les plus reculés du pays. Les résultats de cette analyse multisectorielle conjointe mettent en lumière la façon dont la crise actuelle affecte les conditions de vie de la population, les services ainsi que l’accès à ces services, et informent sur les besoins prioritaires des populations.

Exacerbation des besoins

Les secteurs avec le plus grand nombre de personnes en besoin en 2022 sont l’eau, hygiène et assainissement (WASH) ; les soins médicaux ; la protection et l’insécurité alimentaire qui comprennent entre 2,4 et 2,8 millions de personnes ayant besoin d’assistance pour accéder aux biens et services essentiels à leur survie. De tous les secteurs, les besoins relatifs à WASH ont le plus augmenté depuis l’année dernière, avec 12% ou 300 000 personnes de plus ayant besoin d’assistance pour accéder aux installations d’eau, hygiène et assainissement. Le risque de maladies et de malnutrition a augmenté aussi rapidement que l’accès à l’eau diminue. Le nombre d’abus et violations des Droits de l’Homme et du Droit international humanitaire a augmenté autant que leur nature a changé, avec des nouveaux risques pour les civils comme les engins explosifs ou la stigmatisation des communautés entières sur base de leur appartenance ethnique ou religieuse, augmentant significativement les besoins en protection. Dans le contexte du conflit, l’insécurité alimentaire s’est empiré suite à un accès réduit aux champs, les perturbations du marché et la baisse de la production agricole, la principale source des moyens de subsistance.

Une base solide pour la réponse humanitaire

Pour répondre aux besoins des populations en 2022, les acteurs humanitaires en collaboration avec le Gouvernement centrafricain élaborent une stratégie commune pour guider leurs interventions, à la lumière de l’Aperçu des besoins humanitaires 2022. Cette stratégie sera détaillée dans le Plan de réponse humanitaire 2022 pour la RCA, qui sera publié en Décembre 2021.

Malgré les contributions généreuses des donateurs, au début du mois de novembre, le Plan de réponse humanitaire 2021 n’était financé qu’à 63% des 444,8 millions de dollars américains à mobiliser. Les humanitaires comptent sur l’engagement continu des donateurs de demeurer aux côtés des centrafricains et permettre aux organisations humanitaires de répondre aux besoins des populations sans cesse croissants en 2022. De janvier à septembre 2021, les partenaires humanitaires en RCA ont fourni une assistance multisectorielle vitale à 1,6 million de personnes, malgré un contexte sécuritaire de plus en plus volatile.

Télécharger l’Aperçu des besoins humanitaires 2022 pour la RCA ici.