République Centrafricaine: Rapport d’intervention NFI - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) Pendé, Sous-préfecture de Kouango, Préfecture de la Ouaka (03/06/2019)

I. Introduction

La localité de Péndé est située à 70 kilomètre à l’ouest de la ville de Kouango et à 70 kilomètres de la ville de Grimari. Péndé a été touchée par de violents combats entre les groupes GSAU et GBK au début du mois d’avril 2019. L’origine de l’attaque du village Péndé serait une représailles organisée par les éléments GSAU pour venger les pertes humaines subies lors des affrontements du 25 février 2019 à Lioto centre (PK55 de Grimari) contre les GBK. Selon les observations de l’équipe de l’évaluation sur terrain plusieurs maisons ont été incendiées, des décès et des pillages de biens ont également été rapportés lors des focus group. Les populations civiles ont pris fuite vers Lakandja et Goussiéma successivement à PK30 et PK40 de Grimari sur axe Grimari-Lioto et à Zouhougou à PK11 de Lioto sur l’axe Lioto-Pladama. Le jour de l’évaluation et du recensement des bénéficiaires, les populations qui avaient fui les combats étaient toutes retournées dans leur village d’origine (Péndé).

Au moment de la mise en œuvre des activités – 21/22 mai 2019, la zone était plus ou moins calme. Une présence d’hommes en armes à Lioto et à Péndé a été remarquée, ce qui montre que la situation sécuritaire reste toujours imprévisible. Il est important de noter qu’il s’agit d’une zone qui reste toujours mise à l’écart de toutes les activités conduisant la communauté vers la paix et la cohésion sociale puisqu’aucun acteur œuvrant dans le domaine de la cohésion sociale ni aucun comité de paix n’est présent dans la localité.

Du coté logistique le plus grand défi pour accéder à la zone de Péndé est la dégradation avancée de la route, accentué pendant la saison pluvieuse. Les ponts situés sur l’axe sont praticables mais détériorés.