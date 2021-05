République Centrafricaine : Rapport d’intervention NFI-KHI-EHA - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), Ville de Ouadda Commune de Ouadda, Sous-préfecture de Ouadda, Préfecture de la Haute- Kotto (du 07 au 08 Mars 2021) (ACTED/08.04.2021)

I. Introduction

Située au nord de la ville de Bria (à plus de 204 km), depuis 2011, la ville de Ouadda et ses environs sont théâtre de nombreux affrontements communautaires avec de fortes implications humanitaires. Il s’agit principalement d’incendies de maisons d’habitation, des séries de pillages systématiques de biens alimentaires et non alimentaires des ménages, de la destruction de nombreuses infrastructures sociales de base, des exécutions extra-judiciaires, des violences sexuelles, entre autres.

Les évènements les plus marquants de cette zone sont :

o Passage en 2013 de la coalition Séléka et ses conséquences (enrôlement forcé des mineurs, réglementent de comptes, pillages, entre autres)

o Tensions et affrontements réguliers entre les groupes ethniques alliés aux groupes armés rivaux GSAF/MLCJ faisant suite à la crise sécuritaire dans le Nord-Est (Birao et Ndélé)

o Tensions et affrontements entre les groupes ethniques alliés aux GSAF/MLCJ de Ouadda à la suite de la deuxième crise sécuritaire de Birao en juillet 2020.

Ces crises sécuritaires intermittentes à Ouadda et dans ses localités voisines, n’ont rien laissé au passage. Elles ont provoqué des déplacements massifs des populations civiles en brousse, aux champs ainsi que dans les localités de l’axe Ouadda-Bria.

Le 29 décembre 2020, une alerte au sujet de la situation humanitaire à Ouadda a été publiée par ACTED- RRM sous le code ACT_OUA_20201229. Elle a été suivie d’une mission exploratoire (MEX) et d’assistance rapide en hélicoptère conduite conjointement avec plusieurs acteurs humanitaires à Ouadda afin de mettre en avant la gravité des besoins humanitaire dans la zone.

Le résultat de cette MEX a révélé des besoins multisectoriels en NFI et abris et a permis la pré-validation d’une intervention NFI/KHI et Wash. En complément, une évaluation multisectorielle (MSA) a été mise en œuvre afin de contribuer à informer la communauté humanitaire de la sévérité des besoins dans la zone et d’apporter une première réponse d’urgence en NFI et WASH aux ménages affectés.

Du 21 au 22 Février 2021, la MSA couplée du ciblage a été réalisée par l’équipe ACTED-RRM. A l’issu de cette évaluation, des multiples besoins humanitaires ont été soulignés en NFI/abris avec un score global de 4.0 (supérieur au seuil d’urgence d’intervention du RRM en RCA de 3.9).

L’intervention ainsi validée en NFI/KHI et EHA a pu être réalisée du 07 au 08 Mars 2021. Elle portait essentiellement sur les activités suivantes :

o Distribution des NFI/KHI aux ménages retournés et hôtes de la ville de Ouadda

o Distribution de purifiants d’eau (PUR) à tous les ménages affectés de la ville de Ouadda

o Sensibilisation des ménages sur les bonnes pratiques EHA ainsi que les mesures barrières COVID-19