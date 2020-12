République Centrafricaine : Rapport d’intervention AME-EHA-SECAL - Mécanisme de Réponse Rapide - RRM | Madabazouma, commune de Zangandou-Madabazouma, sous-préfecture de Bangassou, préfecture du Mbomou (03 novembre 2020)

I. Introduction

Depuis mi-juillet 2020, les localités de Dembia, Guerekindo, Katambour, avaient commencé à accueillir des personnes déplacées (PDI) provenant de la ville d’Obo, Mboki et Zemio.

Les affrontements du mois de mai dernier entre les CAN et les éléments GSAU à Obo sont la première cause du déplacement de ces PDI à majorité GMO, ayant fui la ville d’Obo pour la direction de Mboki et Zemio. Une partie de ces ménages déplacés a poursuivi le mouvement pour arriver progressivement à Dembia, Guerekindo et Katambour.

Dans la ville de Mboki et Zemio, les éleveurs GMO auraient subi, ces derniers temps, des menaces et extorsion de leurs biens et le bétail par certains éléments GSAU. Cette situation a poussé certains éleveurs GMO à fuir Zemio et Mboki pour se réfugier également à Dembia et dans les villages situés entre Rafai et Démbia, notamment Guérékindo, Katambour.

A partir de mi-août 2020, les villages Madabazouma et Selim ont accueilli des vagues de populations centrafricaines GMO en provenance de la République Démocratique du Congo (RDC). Ces ménages GMO avaient pris refuge en RDC, suite aux hostilités survenues de 2016 à 2017 entre les GSAU et GAU/GBK affectant le sud-est de la République centrafricaine (RCA).

La cohabitation difficile et les difficultés d’accès à des moyens de subsistance en RDC seraient à l’origine de ces mouvements de retour/rapatriement. A cela, il faut ajouter que l’accalmie observée dans le Sud-Est de la RCA, depuis la fin de l’année 2019 et le premier semestre de 2020, a également motivé ces vagues de retour.

Ces populations déplacées et rapatriées spontanées vivent actuellement dans des lieux de regroupement ou « sites » sous des abris de fortune construits avec de la paille.

Suite à l’alerte RRM publiée le 1er septembre 2020 et au vu de l’urgence de la situation, le Comité de Pilotage RRM a directement validé une intervention en NFI complets, en eau/hygiène/assainissement (EHA) ainsi qu’en sécurité alimentaire (distribution de BP-5). Il s’agit notamment de :

NFI/Abri

Distribuer des kits NFI et KHI aux nouveaux ménages déplacés et rapatriés de Madabazouma, Sélim, Katambour, Guerekindo et Dembia.

Wash

Faire des campagnes de promotion de l’hygiène auprès des ménages déplacés et rapatriés ainsi qu’une sensibilisation sur les mesures barrières Covid-19 ;

Distribuer des produits de traitements de l’eau à domicile aux ménages déplacés et rapatriés spontanés, notamment des PURs aux ménages rapatriés spontanés de Dembia et Guerekindo et les Aquatabs aux ménages rapatriés spontanés de Madabazouma et Katambour ;

Construire des blocs de latrines et douches d’urgence sur les sites des populations évaluées ;

Sécurité alimentaire