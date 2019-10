République Centrafricaine: Rapatriement volontaire

Le 23 octobre 2019, les premiers convois de rapatriés en provenance du Cameroun ont été organisés. Les réfugiés ont quitté les camps de Lolo et de Gado à l’Est du Cameroun où ils résidaient depuis plus de 5 ans et ont été reçus à Berberati dans la préfecture de la Mambéré-Kadéi et à Bouar dans la NanaMamberé. Au total, 161 ménages de 409 personnes sont arrivés en RCA à partir du Cameroun.

Les gouvernements camerounais et centrafricain ont activement soutenu et participé à ce rapatriement et ont réitéré leur engagement à ce que chaque centrafricain qui voudrait rentrer dans son pays reçoive une assistance conséquente pour réaliser ce souhait.

Le HCR en République Centrafricaine facilite le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains en provenance de la République du Cameroun, de la République Démocratique du Congo et de la République du Congo. Quelques 4.000 rapatriés facilités sont attendus sur ce front d’ici la fin de l’année. Sur les 12.000 candidats au retour attendus cette année, le HCR a déjà facilité le retour de 5.000 rapatriés depuis le début de l’année.