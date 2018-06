République Centrafricaine : Région : Zone Est - Bambari Rapport hebdomadaire de la situation no 27 (24 Juin 2018)

Des violents rapportés entre GA sur l’axe Bria – Irabanda, S/P de Bria Des violents combats ont éclaté entre GA sur l’axe Bria – Irrabanda le 20 et le 21 Juin 2018. Plusieurs dégâts humains et matériels seraient à déplorer entre le PK05 et le PK18 sur cet axe. Une psychose généralisée s’est emparée de la ville de Bria, exacerbée par une tension perceptible entre différentes factions de l’un des GA. La population retournée (une cinquantaine de personnes) ayant regagné la zone autour de l’aérodrome (Ndrou 4, Mandé etc.) s’est de nouveau ré-déplacée vers le site de l’hôpital et dans les environs (aucun chiffre disponible pour l’instant). Il en est de même des retournés installés à la périphérie du quartier Gobolo, proche de l’aérodrome, qui ont fui vers l’intérieur dudit quartier. Dans cette ambiance de tensions et de confusion, la résidence d’une ONGI a une fois de plus été victime d’une tentative (non-aboutie) de braquage dans la nuit du 21 au 22 Juin, après celle de la nuit du 17 au 18 juin 2018 par des hommes armés. Néanmoins, quelques activités (Wash, santé, et sécurité alimentaire) se sont tout de même poursuivies sur le site du PK03 dans la ville de Bria.