République Centrafricaine : Région Est - Sous-bureau de Bambari - Rapport hebdomadaire de situation no 26 (17 juin 2018)

Accalmie relative après une succession d’accrochages armés dans la ville de Bambari, S/P Bambari Après une succession d’accrochages armés impliquant les GA, les Forces de Sécurité Intérieures (FSI), les Forces Armées Centrafricaines (FACA), et les casques bleus onusiens en interposition au cours de 4 dernières semaines, une accalmie relative se constate dans la ville de Bambari. Le dernier accrochage remonte au 10 juin 2018. Des dégâts matériels et des pertes en vies humaines ont été énormes parmi la population civile et dans les rangs des protagonistes. La reprise des hostilités entre les protagonistes susmentionnés est encore redoutée au sein de la population dont une bonne partie s‘est déplacée pour s’abriter dans d’autres lieux de la ville perçus comme étant sûrs. Cette situation concerne également les déplacés qui étaient sur certains des 09 sites officiels de la ville de Bambari. Par conséquent, plusieurs lieux de regroupement de la population déplacée ont vu le jour, surtout à la rive droite de la rivière Ouaka qui traverse la ville de Bambari.

Incursion d’un homme armé sur le site des déplacés de l’église catholique à Ippy, S/P Ippy.

Plusieurs sources, y compris locales, ont rapporté l’incursion, dans la nuit du 13 au 14 juin, d’un homme armé sur le site de déplacés de l’église catholique à Ippy, 111 Km au Nord-Est de Bambari, faisant un mort et trois blessés. Ces derniers ont été référés au centre de santé local pour leur prise en charge médicale. La fusillade sur ce site de déplacés a provoqué la panique et la fuite d’une partie des déplacés (chiffre non encore disponible) vers la brousse.

La localité de Ippy est contrôlée par un GA qui y tient des check points aussi bien à l’entrée de la ville qu’autour du site des déplacés. Les acteurs humanitaires intervenant à Ippy sont tous basés à Bambari. La précarité de la situation sécuritaire à Bambari et sur les axes alentour ne favorise pas un suivi rapproché de la situation non seulement à Ippy mais aussi dans les localités à problème humanitaire aigu le long de l’axe, notamment Tagbara et Seko, respectivement 60 et 70 Km au Nord-Est de Bambari sur l’axe Ippy.