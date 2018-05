République Centrafricaine : Région Est - Sous-bureau de Bambari - Rapport hebdomadaire de situation no 22 (20 mai 2018)

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par le sous-bureau OCHA Bambari. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.

FAITS ESSENTIELS

Regain des tensions dans la ville de Bambari après plus d’un an de mise en œuvre du concept de « Bambari ville sans groupes armés »

Environ 700 maisons incendiées à Ouazoua village situé dans la Sous-préfecture de Ouango

CONTEXTE

Préfecture de la Ouaka

Regain des tensions dans la ville de Bambari après plus d’un an de mise en œuvre du concept de « Bambari ville sans groupes armés »

Tout est parti de la découverte d’un cadavre le 14 mai au PK8 sur l’axe Bambari-Alindao et de la mort d’un évadé à la maison d’arrêt pour que la ville de Bambari connaisse la recrudescence des hostilités. Les attaques ont été orientées aussi bien contre certaines institutions étatiques que sur 4 organisations humanitaires basées dans la ville. En termes d’implications humanitaires, l’orientation des agressions contre les humanitaires avec les pillages des matériels et des biens destinés à utiliser pour sauver des vies contribue amplifier les lacunes déjà patentes dans les mécanismes de réponses humanitaires. Selon l’hôpital de Bambari, 23 blessés ont été pris en charge avec l’appui de MSF-H. En termes de déplacements préventifs, la Croix Rouge Centrafricaine a enregistré le 16 mai 7210 personnes déplacées sur un site situé derrière la base de la MINUSCA au PK3 sur l’axe Bambari-Ippy. Les acteurs humanitaires en hibernation depuis le déclenchement de la crise vont se réunir pour explorer les options de réponses aux besoins liés aux nouveaux épisodes conflictuels dans la ville de Bambari. Toutefois, il est à noter que l’aménagement des conditions sécuritaires dans la ville est une option fondamentale pour une reprise effective de certains humanitaires.

Exécution sommaire de 3 personnes à 5 km de Pendé situé dans la Sous-préfecture de Kouango

Indépendamment des incidents de Bambari du 14 au 15 mai, 03 personnes dont 02 hommes et une femme ont été tuées dans la nuit du 14 mai à 05 Km de Pende (75 Km à l’ouest sur l’axe Kouango-Lihoto, bretelle gauche) par des hommes armés dont l’identité demeure inconnue. Des biens personnels des victimes auraient été emportés. Les circonstances ainsi que les motivations de ces assassinats sont encore imprécises.

Préfecture de la Basse-Kotto

Attaque d’un convoi sécurisé par les forces de la MINUSCA par les hommes armés sur l’axe Alindao-Kongbo, sous-Préfecture d’Alindao

Un convoi sécurisé a été attaqué le 17 mai par les hommes armés non identifiés dans une localité située à 27 km d’Alindao sur l’axe Alindao-Kongbo. Un casque bleu tué et 7 blessés constituent le bilan de ce choc. L’accès humanitaire sur ce tronçon devient de plus en plus difficile à cause de la récurrence de ces genres d’attaques.

Les initiatives de rétablissement de la sécurité par les acteurs de la ville d’Alindao.

Dans la ville d’Alindao, les leaders des groupes armés sont en train d’œuvre pour que les hommes armés ne soient visibles avec leurs armes. Ils auraient procédé au désarmement de certains hommes armés. Parallèlement au processus de rétablissement de la sécurité initié par ces leaders, l’autorité sous-préfectorale a organisé une rencontre de sensibilisation à l’attention de toutes les couches de la population.

Préfecture de Mbomou

Environ 400 maisons incendiées à Ouazoua village situé dans la Sous-préfecture de Ouango

Le 11 mai, environ 700 maisons ont été incendiées à l’issue des affrontements intergroupes armés à Wazoua, village situé à 15 km de Ouango en allant à Bema. Selon les sources locales, les habitants de ce village après un déplacement préventif sont retournés et dorment à la belle étoile. Préventivement, certaines personnes de la localité de Bema se sont réfugiées au Congo démocratique. Le Comité de suivi de paix à Bangassou a effectué, du 18 au 19 mai, une visite à Bema en vue de sensibiliser la population sur les enjeux de la paix et de la sécurité.