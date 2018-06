République centrafricaine : Région Centre Sous-bureau de Kaga Bandoro Rapport hebdomadaire de situation no 21 (28 Mai au 3 Juin 2018)

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par le sous-bureau OCHA Kaga Bandoro. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de la Kémo, de l’Ouham, de Nana Gribizi et de BaminguiBangoran

FAITS SAILLANTS

• Accès humanitaires entravé dans la région : 100% des activités suspendues sur les axes et près de 60% dans la ville de Kaga-Bandoro.

• Caractère civil humanitaire des sites menacés à Batangafo à cause de la présence des hommes armés

• Lancement des travaux de construction des ETAPEs pour faciliter l’accès à l’éducation d’environ 7484 enfants sur les sites.

• Plus de 5010 PDIs à Moyenne Sido sont privés de l’assistance en vivre depuis 2 mois à cause de la dégradation de la situation sécuritaire sur l’axe Kabo-Sido

CONTEXTE

Préfecture Nana Gribizi

• Persistance des incidents impactant les humanitaires La situation sécuritaire de la région reste marquée par la persistance des cas de criminalité. Au cours de la semaine du 28 mai au 03 juin, 6 incidents ont été enregistrés dans la ville de Kaga-Bandoro dont 4 impactant les humanitaires (3 tentative de récupération de véhicules, 1 tentative d’incursion à domicile). Sur l’axe Ndometé, un véhicule d’une société privée contractée par une organisation humanitaire pour les travaux de construction de forage a été emporté à environ 6 km de Kaga-Bandoro le 30 mai 2018 par des individus armés. Ce qui totalise 16 incidents affectant les humanitaires courant le mois de mai 2018. Cette situation entrave la libre circulation des civils et des acteurs humanitaires tant dans la ville de Kaga-Bandoro que sur les axes. Des plaidoyers continuent auprès de la FI, police pour renforcer des actions pour réduire les cas de criminalité dans la zone.

• Conséquences humanitaires de la situation sécuritaire La recrudescence de braquage sur les acteurs humanitaires a occasionné la suspension de 100% des activités humanitaires sur les axes. Dans la ville de Kaga-Bandoro, près de 60% des acteurs restent confinés dans leur base et 40% continuent à implémenter des programmes critiques avec des mouvements très limités. Dans le cadre de plaidoyer pour l’accès humanitaire et la protection des biens des organisations dans la zone, sous le leadership de OCHA, les agences des Nations Unies ont organisé une rencontre avec 11 leaders communautaires. Ces derniers à la sortie de cette rencontre, s’engagent à poursuivre la sensibilisation des leaders des groupes armés et des communautés pour la libre circulation des acteurs humanitaires dans la région.

Préfecture de l’Ouham

• Caractère civil et humanitaire des sites à Batangafo entravé par la présence des hommes armés La présence des individus armés sur les sites à Batangafo qui sont souvent à l’origine des justices populaires en cas de différend et accusation contre les civils, expose les PDIs aux actes de violences tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des sites. Les 29 mai et 1er juin, 2 personnes accusées de sorcellerie ont été assassinées par des individus armés. Ce qui totalise 7 incidents enregistrés sur les sites au cours du mois de mai 2018. A cela s’ajoute des menaces de représailles auxquels les PDIs font face en cas de conflits opposant les groupes armés. La mise en place d’une stratégie par le cluster protection et les autorités pour rétablir le caractère civil et humanitaire des sites est nécessaire.