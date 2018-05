République centrafricaine : Région Centre Sous-bureau de Kaga Bandoro Rapport hebdomadaire de situation no 20 (21 au 27 Mai 2018)

FAITS SAILLANTS

• Réduction de l’espace humanitaire : les incidents continuent à limiter les mouvements et les activités humanitaires dans la zone.

• Renforcement des capacités des acteurs de prise en charge psychosociale : 30 personnes dont 10 femmes formées en Premier secours psychosocial par OIM

• Mouvement préventif d’environ 650 personnes du village Boguidi vers les périphériques et sur les sites à Batangafo.

• Appui à la production agricole : 250 ménages assistés en intrants agricoles à Sibut et 7 groupements sur l’axe Batangafo-Ouandago.

CONTEXTE

Préfecture Nana Gribizi

• Incidents impactant les civils et les humanitaires

Les incidents affectant les civils et les acteurs humanitaires continuent dans la ville de Kaga-Bandoro et ses environs. Le 24 mai 2018, une ONG humanitaire a été victime de braquage au village Ndowara (5 km de KagaBandoro) sur l’axe Ndometé. Des médicaments et intrant nutritionnels destinés aux 5 agents de santé des villages Yagarandji, Ngouvota, Baïri et Mbouli ont été emportés. Le même jour une tentative de braquage d’un autre acteur humanitaire dans la ville de Kaga-Bandoro a été rapportée. Ces derniers incidents tendent à renforcer d’avantage la psychose des acteurs humanitaires dont leurs mouvements et leurs activités sont suspendus depuis le début du mois de mai 2018. S’agissant des civils, du 22 au 24 mai, 3 incidents ont été rapportés dont 1 cas de braquage suivi de meurtre. Des actions sont en cours par la FI et la police pour le contrôle de la situation sécuritaire de la zone.

• Réduction de l’espace humanitaire

L’imprévisibilité de la situation sécuritaire de la zone et la persistance des cas de braquage sur les acteurs humanitaires continuent à réduire l’espace humanitaire dans la région. Depuis le début du mois de mai 2018, à l’exception des activités de santé qui ont été reprises par deux acteurs humanitaires sur les axes, celles des autres secteurs restent toujours suspendues. Plus d’un mois après le début de la grande campagne agricole de la région, sur 2100 ménages ciblés dans la Nana-Gribizi, 1500 ne sont pas encore identifiés par les partenaires. Cela risque de compromettre le rendement agricole de la saison avec comme corolaire la dépendance de l’assistance en vivre.

La réunion CMcoord tenue le 25 mai 2018 recommande aux acteurs de partager le planning de leurs mouvements pour permettre à la FI de les intégrer dans leur plan ou d’organiser des bulles de sécurité.

Préfecture de l’Ouham

• Mouvement de population du village Boguidi

Le 21 mai 2018, des individus armés ont fait incursion dans le village Boguidi situé à 15 km de Batangafo sur l’axe Kabo et enlevés deux personnes. Cette situation a occasionné le mouvement de population du village vers les périphériques (Goffo et Kakuda) et sur les sites à Batangafo-centre. Environ 40 ménages sont dénombrés par les acteurs sur les sites. Selon le chef du village, ce dernier est complètement déserté de sa population estimée à environ 112 ménages pour 650 personnes. Le profilage et le monitoring de mouvements de population sont en cours par les acteurs pour identifier les besoins des personnes affectées.

• Suspension de mouvement d’un acteur humanitaire sur les axes Depuis le braquage de deux organisations humanitaires le 14 mai 2018 entre 20 à 25 km de Batangafo sur l’axe Bouca, les mouvements et les activités d’un sont toujours suspendus sur les axes périphériques de Batangafo. Ce partenaire intervient dans la zone dans les domaines de monitoring de protection, eau-hygiène et assainissement, la prise en charge psychosocial et monitoring de mouvements de population. OCHA continue le plaidoyer auprès des acteurs et la FI pour l’adoption et la mise en place de bulles de sécurité afin de les permettre d’opérer en toute protection.