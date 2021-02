République Centrafricaine : Monitoring de Protection Rapport Annuel 2020

Méthodologie

Les données analysées pour produire ce rapport couvrent la totalité de l’année 2020. Le projet du monitoring de protection a couvert 14 des 15 préfectures de la RCA en priorisant les principales zones de concentration de population et de tensions. Le monitoring de protection du HCR documente les incidents de protection selon un large éventail de violences réparties en cinq catégories : (i) violations du droit à la vie et à l’intégrité physique, (ii) violations du droit à la liberté, (iii) violations du droit à la propriété, (iv) violations 1612 et violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG). Les partenaires du HCR, INTERSOS et ASA, ont déployé 26 moniteurs de protection qui se sont appuyés sur un réseau composé de 197 relais communautaires et de nombreux comités de protection répartis dans les différentes préfectures couvertes par le projet, notamment autour des sites de déplacés et dans les zones de retour des rapatriés. En complément, et afin de couvrir certaines sous-préfectures difficiles d’accès, chacun des partenaires a entrepris des missions de terrain pour couvrir les axes et corroborer les informations collectées via le monitoring à distance. Par ailleurs, la couverture du territoire a été étendue au cours de l’année en tenant compte de l’évolution de l’environnement de protection dans certaines zones. Ainsi, une équipe a été déployée à Ndélé à la suite des affrontements entre groupes armés qui ont engendré de nombreux déplacements de population en mars 2020. De même, afin de faciliter le suivi des violences liées à la transhumance, une équipe additionnelle a été postée dans la Kémo à partir du mois de juillet 2020. Les données ont été collectées par les moniteurs via l’outil Kobocollect et retranscrites dans des rapports mensuels.