République centrafricaine : Mise à jour du suivi à distance - septembre 2018

En septembre, l’aide humanitaire a permis d’obtenir des résultats Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC) dans certaines sous-préfectures. Toutefois, l’insécurité alimentaire Crise (Phase 3 de l’IPC) touchera la plupart des ménages et des déplacés dans des zones inaccessibles au-delà de janvier 2019, en particulier dans les sous-préfectures Alindao, Bria, Obo, Bambari, Batangafo et Kabo.

Le déclin des actes de violence contre des civils depuis juillet dans la plupart des préfectures – même si les combats se sont intensifiés à Ouham, Ouaka, Nana-Gribizi, Mbomou et Haute-Kotto – a permis le retour des certaines déplacés et la reprise des activités agricoles.

Malgrés des activités agricoles accrues, les déficits pluviométriques de cinq à 15 pour cent dans l’ouest depuis mai et un accès limité aux intrants et outils agricoles maintiendront la production en dessous de la moyenne par rapport à la période d’avant la crise dans le pays. En conséquent, les ménages resteront très dépendants des achats sur les marchés et des produits de chasse et de cueillette avec des revenus limités.