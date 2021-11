République Centrafricaine : Mise à jour du suivi à distance - Niveau d’insécurité alimentaire plus élevé affecte les ménages du sud-est malgré les récoltes en cours, Octobre 2021

MESSAGES CLÉS

• La situation sécuritaire du pays reste très fragile avec des détériorations par endroits en septembre. Elle a continué de perturber la mise en œuvre des activités de moyens d’existence par les populations rurales se trouvant dans les zones durement touchées par les conflits. Au 30 septembre le nombre total de PDI en RCA était estimé à 722.101 personnes contre 712.945 en août (CMP, Septembre 2021).

• Au niveau national, la production agricole actuelle est jugée moyenne avec toutefois des niveaux inférieurs à la moyenne dans les préfectures du nord en raison du manque de semences. Il en est de même dans des préfectures du nord-ouest et du sud-est en raison de la présence des groupes armés, l’accès limité aux terres de cultures, aux semences, aux outils et autres intrants agricoles.

• En cette période de récoltes (manioc, maïs, haricots, etc.), les disponibilités alimentaires s’améliorent auprès des ménages et sur les marchés locaux, et sont renforcées par des produits de cueillette, de pêche et de chasse. Les prix des produits locaux sont en baisse ou stable par rapport au mois précédent, tandis que ceux des produits importés restent toujours élevés, et cela est dû principalement aux coûts élevés du transport et aux tracasseries routières le long du corridor Douala - Bangui.

• La fermeture de certains marchés locaux pour cause de conflits et d’insécurité, couplés avec les restrictions au niveau des corridors commerciaux, affecte fortement la disponibilité et l’accessibilité des produits alimentaires de premières nécessités. Par conséquent, les prix des produits importés sont élevés, et le prix médian du panier minimum de survie a augmenté de 20 pour cent.

• Les nouvelles récoltes améliorent les conditions alimentaires de la majorité des ménages qui sont en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) ou Stress (Phase 2 de l’IPC). Cependant, les PDI et les ménages hôtes pauvres feront face un insécurité alimentaire Crise (Phase 3 de l’IPC) d’octobre à mai 2022. Notamment sont les ménages pauvres des préfectures du sud-est et ceux déplacés des préfectures du nord-ouest qui seront les plus touchés entre février et mai 2022 du fait de l’épuisement précoce des stocks et des faibles niveaux de revenus qui entraineront des déficits de consommation alimentaire.