République centrafricaine : Mise à jour du suivi à distance - Juin 2019

Accès humanitaire restreint dans les zones préoccupantes

MESSAGES CLÉS

• En raison du nombre élevé de personnes déplacées et de l'accès irrégulier à l'aide humanitaire planifiée, Crisis (Phase 3 ! de l'IPC) devrait persister à Haut-Mbomou, Mbomou et Haute-Kotto jusqu'en octobre. La disponibilité de la récolte à la fin de 2019 et la baisse consécutive des prix des denrées alimentaires devraient améliorer les résultats en phase de Crise (Phase 3 de l'IPC), même en l'absence d'assistance.

• Dans le reste du pays, où l'accès aux activités de production agricole et à l'aide humanitaire est plus facile, Stress (Phase 2 ! de l'IPC) est probable sur les sites de PDIs et Stress (Phase 2 de l'IPC) ou Crise (Phase 3 de l'IPC) est probable en dehors des sites de PDIs. L'insécurité reste le principal facteur d'insécurité alimentaire. En l'absence d'assistance, les sites de PDIs devraient se transformer en Crise (Phase 3 de l'IPC).

• Malgré le retard accusé dans l’installation de la saison, les précipitations cumul entre avril et septembre devraient être moyenne. Avec l’amélioration globale de la situation sécuritaire et le retour des certains PDIs pour les activités agricoles, les productions attendues à partir de septembre pourraient être supérieures à 2019, mais restera en-dessous de la moyenne avant la crise.