République centrafricaine : Mise à jour du suivi à distance - juin 2018

La persistance des violences perturbe l’assistance humanitaire et menace les moyens d’existence

MESSAGES CLÉS

• Depuis le début de l’année, des opérations d’assistance humanitaire ont été perturbées du fait de la persistance des violences de groupes armés qui pillent les entrepôts et braquent les convois humanitaires dans plusieurs préfectures.

• En cette période habituelle de soudure, l’insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) touche les ménages déplacés et les ménages hôtes notamment dans les zones inaccessibles à l’aide humanitaire. L’accès aux champs est limité à cause de l’insécurité et les ménages ont davantage recours aux produits de cueillette pour ne disposer en général que d’un repas pas jour.

• La persistance et la recrudescence des exactions à l’encontre des populations pourront compromettre pour la cinquième année consécutive la production agricole et continuer à dégrader les moyens d’existence en raison des vols d’animaux, des incendies d’habitations et de cultures de rente et des déplacements limités des ménages pour développer d’autres activités génératrices de revenu.