République centrafricaine : Mise à jour du suivi à distance - Août 2019

Les premières récoltes sont en cours, mais l'est et le sud-est font face à la Crise (Phase 3 de l’IPC

MESSAGES CLÉS

• La petite récolte est en cours et la récolte principale débutera en octobre, ce qui améliorera la disponibilité de la nourriture. Cependant, les fortes précipitations en cours et l'insécurité restreignent l'acheminement de l'aide alimentaire et perturbent le fonctionnement du marché. La phase de Crise (Phase 3 de l'IPC) sont attendus dans l'est et le sud-est, bien que d'autres zones soient en train de s'améliorer à la phase Stress (Phase 2 de l'IPC) ou Minimale (Phase 1 de l'IPC).

• En juillet, l'acheminement de l'aide humanitaire n'était pas important dans Haut-Kotto, Basse-Kotto, Mbomou et Haut-Mbomou. Seuls 11 pour cent de la population du Haut-Mbomou ont reçu une assistance et aucune donnée n'est disponible sur les autres préfectures. Les fortes pluies jusqu'en octobre, combiné à l'insécurité, devraient continuer à limiter l'acheminement. La plupart des ménages ont probablement des déficits de consommation alimentaire indicatifs de la phase de Crise (Phase 3 de l'IPC), mais l'accès à des récoltes limitées et à des aliments sauvages devrait prévenir des résultats pires.