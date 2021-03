République centrafricaine : Matrice de suivi des déplacements - Résultats de l’enquête sur l’utilisation des produits de la DTM, mars 2021

Introduction

La Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM, en anglais) est un outil de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) permettant de faire le suivi des déplacements et des mouvements de populations et d’avoir une meilleure compréhension de leurs besoins ainsi que de leurs profils, intentions et accès aux services. L’objectif de la DTM est de capturer et d’analyser, de manière régulière et à différents niveaux, les données relatives aux flux de populations et de disséminer ces données auprès des autorités et de la communauté humanitaire. Dans ce cadre, la DTM développe et partage divers produits d'information (rapports, analyses, tableaux de bord...) compilant et représentant les données recueillies, de manière à en faciliter la compréhension. Dans le souci de maintenir ses produits d’information en accord avec les besoins de la communauté humanitaire en termes d’analyses, la DTM en République centrafricaine a conduit une enquête en ligne sur l’utilisation et la qualité perçue de ses publications. Vingt partenaires ont donné des réponses à cette enquête. Le présent « Dashboard » en résume l’essentiel.

Bien que l’approche « enquête en ligne » employée pour l’inclusion des participants à cette enquête ait connu des limites, notamment liées à l’indisponibilité d’un certain nombre de répondants, les résultats obtenus donnent, malgré tout, des indications pertinentes sur l’utilité et l’utilisation des produits de la DTM. Ces résultats fournissent également des informations importantes qui permettront à la DTM de poursuivre le travail d’amélioration et d’adaptation de ses produits aux besoins d’informations des acteurs humanitaires en République centrafricaine.