République centrafricaine : le Secrétaire général salue l’Accord de paix global signé entre le Gouvernement et les groupes armés

SG/SM/19454

La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

À l’occasion de la signature de l’Accord de paix global entre le Gouvernement de la République centrafricaine et les groupes armés, le 6 février à Bangui, le Secrétaire général félicite toutes les parties prenantes pour la conclusion fructueuse du dialogue qui s’est déroulé à Khartoum, au Soudan.

Le Secrétaire général salue le leadership de l’Union africaine dans ce dialogue. Cet accomplissement important, réalisé dans le cadre de l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, a été résolument soutenu par les Nations Unies. Le Secrétaire général encourage vivement toutes les parties prenantes à honorer leurs engagements tout au long de la période de mise en œuvre de cet Accord.

Le Secrétaire général réitère l’engagement des Nations Unies à aider la République centrafricaine à ce stade critique et appelle les pays voisins, les organisations régionales et tous les partenaires internationaux à soutenir les mesures courageuses que les Centrafricains ont prises pour instaurer une paix et une stabilité durables dans leur pays.

