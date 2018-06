République centrafricaine: le Secrétaire général condamne fermement l’attaque perpétrée contre une patrouille de la Mission de l’ONU

SG/SM/19069-PKO/736

4 JUIN 2018

La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général condamne fermement l’attaque perpétrée le 3 juin par des éléments armés contre une patrouille de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) dans l’ouest du pays. L’attaque a conduit à la mort d’un Casque bleu, de Tanzanie, et en a blessé sept autres. Cela porte à quatre le nombre de Casques bleus tués dans des attaques ciblées en République centrafricaine depuis janvier 2018.

Le Secrétaire général rend hommage à tous les hommes et femmes courageux qui ont fait le sacrifice ultime pour la paix en République centrafricaine. Il présente ses plus sincères condoléances à la famille de la victime ainsi qu'au Gouvernement tanzanien et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Secrétaire général rappelle que les attaques contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre et que des sanctions peuvent être appliquées contre leurs auteurs. Il exhorte les autorités de la République centrafricaine à ne ménager aucun effort pour les identifier et mener des enquêtes, afin de les traduire rapidement en justice.

Le Secrétaire général réaffirme son soutien indéfectible à la MINUSCA dans ses efforts pour protéger les civils et stabiliser la République centrafricaine.