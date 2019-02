République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 28 janvier au 3 février 2019)

L’actualité humanitaire en République centrafricaine (RCA) reste dominée par la persistance de violence entrainant le déplacement forcé de la population. Les incidents touchant les organisations humanitaires sont à la hausse dans les préfectures de la Nana Gribizi et de l’Ouham. La communauté humanitaire continue cependant à apporter une assistance multiforme aux personnes les plus vulnérables, y compris dans les zones de retours

Incidents contre les humanitaires Préfecture de l’Ouham

Le 28 janvier 2019, l’équipe d’une organisation humanitaire a été braquée au village Gbadéné sur l’axe Batangafo - Bouca (23 km au sud de Batangafo) par des hommes armés. Le lendemain, une autre organisation humanitaire a subi le même acte de violence au village Boguidi sur l’axe Batangafo - Kabo (15 km à l’est de Batangafo). Les assaillants ont volé leurs biens personnels. Cette situation a occasionné la suspension de mouvements de trois organisations humanitaires sur ces axes.

Assistance en vivres Préfecture de l’Ouham

Du 28 janvier au 2 février 2019, les organisations humanitaires ont distribué des rations alimentaires de 15 jours à 23 725 personnes déplacées sur les sites de Batangafo ; composée de céréales, légumineuse, huile, CSB (mélange de farines de maïs et soja) et sel.

Cette activité a été suivie du dépistage de la malnutrition auprès des enfants de 6 à 23 mois.

Assistance aux retournés Préfecture de l’Ouham Péndé

Du 28 au 31 janvier, les organisations humanitaires ont identifié plus de 4 900 personnes sur l’axe Pougol-Benamkor-Bebenguere qui bénéficieront du programme de transfert monétaire dans le cadre du projet d’appui aux retours dans la sous-préfecture de Paoua.

Déplacement de la population Préfecture de la Mambere-Kadeï

L’incursion d’hommes armés et des affrontements dans le village Zaorossangou sur l’axe Gadzi (45 km à l’est de Carnot) le 23 janvier 2019 ont engendré le déplacement de la population. Environ 1 864 personnes déplacées de cette localité et ses environs ont été enregistrées dans la ville de Carnot, dont 885 sur les sites PK5 et la maison de jeunes, 475 à l’Eglise catholique et 504 dans les familles d’accueil.

Incidents contre les humanitaires Préfecture de la Nana Gribizi

Le 2 février 2019, un convoi d’une organisation humanitaire a été braqué par des hommes armés sur l’axe Kaga-Bandoro - Ndometé (5 km au sud de Kaga Bandoro). Les effets personnels de l’équipe ont été volés. Le 29 janvier 2019 dans la ville de Kaga Bandoro, des hommes armés ont tenté une incursion dans la base d’une organisation humanitaire. En janvier 2019, 32 incidents touchant les humanitaires.

Assistance en non-vivres Préfecture de la Nana Gribizi

Le 29 janvier 2019, les organisations humanitaires ont commencé la distribution des kits non-vivres à 2 450 ménages vulnérables sur l’axe Ndometé-Mbrès.

Retour des personnes déplacées Préfecture de la Haute Kotto

Ayant fui les affrontements entre groupes armés en 2017 et 2018, environ 1 000 personnes déplacés ont commencé depuis novembre 2018, à retourner vers leurs localités d’origine sur l’axe Bria – Yalinga, entre le PK 03 à PK 07, au nord de la ville de Bria. Selon les autorités locales, l’abri, les non-vivres et les vivres ont été rapportés comme les besoins les plus urgents. ont été enregistrés en RCA.