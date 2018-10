République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 23 au 30 septembre 2018)

L’actualité humanitaire en République centrafricaine (RCA) reste dominée par la persistance de violence dans le centre et le nord du pays, ainsi que par une épidémie d’hépatite E dans l’Ouham Pendé et de variole du singe dans la Lobaye. Plusieurs actes de violence contre les humanitaires ont été enregistrés à travers le pays. La communauté humanitaire continue cependant à apporter une assistance multiforme aux plus vulnérables, y compris dans les zones de retour.

Lancement d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite

Préfectures de Nana-Mambéré et d'Ouham Pendé

En collaboration avec l'UNICEF et l'OMS, le gouvernement centrafricain a lancé une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les districts sanitaires de Bouar-Baoro, AbbaBaboua,

Bocaranga-Koui et Ngaoundaye. Cette campagne sera couplée à l'administration d'une supplémentation en albendazole et en vitamine A. 50 000 enfants âgés de 0 à 59 mois sont ciblés. Il s’agit d’une activité de vaccination de masse synchronisée avec les pays voisins, notamment le Tchad et le Cameroun.

30 jours de vivres pour les déplacés et rapatriés

Préfecture de la Nana Mambéré

Dans la semaine du 14 au 29 septembre, des acteurs humanitaires ont distribué des rations alimentaires couvrant 30 jours à 20 575 retournés et rapatriés spontanés dans les communes de Niem Yelewa et de Sabewa. Les rations sont composées de riz, de haricots blancs, d’huile, de soja et de sel.

Protection des plus vulnérables

Préfecture de la Mambéré Kadéï

Du 20 au 27 septembre, une organisation a renforcé les mécanismes de protection contre les Violences basées sur le genre (VBG) à d’Amada Gaza et Gamboula. 122 personnes ont été formées à Amada Gaza. A Gamboula, 142 membres des structures communautaires de protection de l'enfance ont été formés au concept fondamental de protection de l'enfant de la responsabilité des mécanismes communautaires en matière de protection des enfants en situation d'urgence.

Épidémies d'hépatite E et variole du singe

Préfectures de l’Ouham Pendé et de la Lobaye

Une épidémie d'hépatite E sévit dans la ville de Bocaranga. Sur 31 cas suspectés, 29 ont été confirmés. Les autorités sanitaires et la communauté humanitaire ont élaboré un plan d’intervention. Les actions entreprises sont la désinfection de l’eau de boisson, la sensibilisation à l’hygiène et la surveillance épidémiologique. Le traitement est gratuit à l’hôpital de Bocaranga. A Mbaïki, trois cas de variole du singe ont été signalés.

81 tonnes de vivres distribuées aux retournés

Préfecture de l’Ouham Péndé

Les acteurs humanitaires ont distribué le 26 septembre 81 tonnes de vivres à 10 000 personnes à Markounda et ses alentours. Cette assistance couvre 20 jours. De même, 2 000 personnes en provenance de nord de Paoua ont bénéficié de coupons pour un montant de 29 000 FCFA dans la ville de Paoua. Ces retours ont été encouragés par la stabilité relative que connait cette région.

Violence contre un humanitaire

Préfecture de l’Ouham

Le 29 septembre, un personnel d’une ONG internationale qui supervisait une activité humanitaire entre les villages de Barya et de Kebe (à 41 km au nord-est de la ville de Paoua) a été braqué et temporairement séquestré par des hommes armés. Le personnel été relâchée le même jour. Il s'agit du deuxième vol qualifié commis contre cette organisation dans la même région en l’espace de trois semaines.

Persistance de l’insécurité

Préfecture de la Haute Kotto

L’afflux des populations de l’axe Irrabanda vers la ville de Bria se poursuit notamment pour les villages situés dans un rayon de 20 Km au nord-ouest de la ville de Bria. Selon les déplacés plusieurs violations des droits humains sont commises par des hommes armés dans ces villages. Par ailleurs, la présence d’éléments des groupes armés sur le site de déplacés de PK3 à Bria est une entorse grave au caractère neutre et civil de cet espace. Bria comptait 93 987 déplacés à la fin du mois de septembre.