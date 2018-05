République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 21 au 27 mai 2018)

La situation humanitaire en République centrafricaine (RCA) au cours de la semaine écoulée a été marquée par une accalmie progressive à Bambari après les heurts des 14 et 15 mai. Dans plusieurs préfectures, telles que la Nana Gribizi, la criminalité est en hausse et affecte les activités humanitaires.

Education des enfants déplacés

Préfecture de la Nana-Gribizi

Du 23 au 24 mai 2018, l’Agence nationale de l’eau et de l’assainissement (ANEA) et l’UNICEF ont réparé 3 pompes pour améliorer l’accès à l’eau d’environ 1 711 élèves des écoles Boymandja et Préfectorale de Kaga Bandoro. Cette action bénéficiera aussi à 4 517 personnes déplacées du site de Lazare.

Suspension temporaire d’activités humanitaires

Préfecture de l’Ouham

Les activités relatives à l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi qu’à la protection ont été à nouveau suspendues aux environs de Batangafo après plusieurs braquages contre des acteurs humanitaires. Des incidents ont eu lieu le 14 mai à 20-25 km de Batangafo sur l’axe Bouca et le 18 mai dans la ville de Batangafo.

Réponse humanitaire dans la zone de Paoua

Préfecture de l’ouham-Pendé

Du 24 au 26 mai, le PAM a distribué des rations de 30 jours à 1 520 ménages des villages de Betoko et Bemal situés à 44 et 50 km au Nord de Paoua. En avril, le PAM et ses partenaires avaient distribué des suppléments alimentaires afin d’atténuer le risque d’une crise alimentaire dans ces villages qui avaient accueilli des déplacés. Parallèlement, des coupons alimentaires ont été distribués à Paoua à 4 000 familles hôtes.

Lutte contre l’insécurité alimentaire

Préfecture de la Mambéré-Kadéï

Du 9 au 25 mai, 84 419 tonnes de vivres ont été distribuées à Berberati à 8 611 ménages en situation d’insécurité alimentaire. 1 500 ménages déplacés ont également bénéficié de coupons alimentaires d’une valeur de 29 000 FCFA. 2 250 tonnes de vivres ont été réservées à 501 enfants de 6 à 23 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée (MAM).

Reprise timide des activités humanitaires à Bambari

Préfecture de la Ouaka

Une accalmie relative après les violences des 14 et 15 mai a favorisé une reprise partielle des activités humanitaires ainsi que le retour des personnes déplacées dans les quartiers et les sites de la ville. Toutefois, la plupart des activités sont toujours suspendues sur les axes, notamment Bambari-Maloum-Ippy en raison de pertes importantes subies par cinq organisations humanitaires lors des pillages. Ainsi, 11 000 personnes déplacées à Tagbara et à Seko restent privées d’assistance en eau hygiène et assainissement.

Reprise des activités de protection à Bria

Préfecture de la Haute-Kotto

Des activités de soutien envers les femmes ont pu reprendre depuis le 24 mai. Des activités de protection avaient été suspendues le 17 mars 2018 suite à une injonction des autorités religieuses locales.

Rupture des stocks de médicaments à Zémio

Préfecture du Haut-Mbomou

Deux enfants de moins de 5 ans atteints de paludisme et de tétanos sont décédés après leur hospitalisation. Une rupture des médicaments essentiels est observée depuis mi-mars 2018.

Début mai 2018, 9 autres décès étaient intervenus dans de mêmes circonstances. Aucun programme élargi de vaccination n’a pu avoir lieu à Zemio depuis plus de 5 mois.