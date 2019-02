République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 21 au 27 janvier 2019)

L’actualité humanitaire en République centrafricaine (RCA) reste dominée par la persistance de violence entrainant le déplacement forcé de la population. Les incidents contre les civils et des tensions intercommunautaires persistent. La communauté humanitaire continue cependant à apporter une assistance multiforme aux personnes les plus vulnérables, y compris dans les zones de retours.

Besoins multisectoriels Préfecture de la Nana Gribizi

Selon l’évaluation effectuée par une organisation humanitaire du 17 au 19 janvier 2019, environ 628 personnes déplacées se trouvent au village de Mala contre plus de 1 889 en juin et juillet 2018. Cette réduction est due au mouvement de retour dans les zones d’origine sur l’axe Ndometé-Mbrès. L’eau-hygiène et assainissement, les nonvivres et les vivres ont été rapportés comme les besoins les plus urgents.

Défis de protection Préfecture de l’Ouham

Du 21 au 25 janvier 2019, 17 cas de violence basée sur le genre (VBG) ont été enregistrés contre 12 la semaine précédente dans la ville de Batangafo et ses environs. Plus de 93% des victimes sont des femmes.

Les prises en charge médicales et psychosociales sont assurées par les humanitaires.

Assistance scolaire Préfecture de l’Ouham

Une organisation humanitaire a commencé la réhabilitation des bâtiments scolaires à Batangafo. Il s’agit des écoles souspréfectorales de Bercail et Ndoubou. 20 Espaces Temporaire d'Apprentissage et de Protection (ETAPEs) dont 10 à Bagga 1 et 10 à Bagga 2 sont aussi en construction. Le 21 janvier 2019, une sensibilisation sur l’importance de l’éducation a été organisée dans la ville de Batangafo, ce qui a favorisé l’inscription de 378 enfants dans la ville.

Epidémie d’hépatite E Préfecture de l’Ouham Péndé

Au 25 janvier 2019, 162 cas d’hépatite E ont été enregistrés à l’hôpital de Bocaranga. Des organisations humanitaires continuent de fournir gratuitement l’assistance médicale aux personnes affectées. Afin d’accroitre l’assistance aux personnes affectées, une enveloppe de 550 000 dollars américains dont 280 000 $ pour le cluster eau-hygiène et assainissement et 270 00 $ pour le cluster santé a été approuvée par le Fonds Humanitaire en RCA.

Retour des personnes déplacées Préfecture de la Nana Gribizi

La situation sécuritaire dans la sous-préfecture de Kaga-Bandoro est relativement calme et a favorisé le retour de plus de 1 000 personnes du village Bamatara qui ont fui des affrontements entre les éleveurs et la population locale le 17 janvier 2019. Cette accalmie est aussi due aux différents efforts de plaidoyer faits par la communauté humanitaire pour la protection des civils.

Fusillade indiscriminée contre des civils Préfecture de la Ouaka

Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2019, un homme armé a ouvert le feu sur des personnes regroupées à un lieu mortuaire à Ippy (100 km au nord-est de Bambari), faisant 10 morts et 21 blessés. Deux organisations humanitaires ont évacuée les blessés aux hôpitaux de Bria et Bambari. Les raisons de cette attaque restent peu claires.

Assistance multisectorielle Préfecture de Mboumou

Dans la ville de Bangassou, les organisations humanitaires ont distribué des rations alimentaires de 15 jours à 16 285 personnes dont 6 985 nouveaux déplacés de Bakouma, 8 800 anciens déplacés de Pombolo, Nzacko, Alindao et Bangassou ainsi que 100 ménages hôtes. 2 280 enfants ont été ciblés dans le cadre de la prévention à la malnutrition. Les services sanitaires continuent à l’hôpital et à travers des cliniques mobiles.