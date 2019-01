République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 14 au 20 janvier 2019)

L’actualité humanitaire en République centrafricaine (RCA) a été marquée par la persistance de violence envers les populations et les personnels humanitaires. Un travailleur humanitaire a été tué à Bambari. La communauté humanitaire continue cependant à y apporter une assistance aux plus vulnérables, y compris les personnes déplacées et les communautés hôtes.

Dépistage de malnutrition Préfecture de la Nana Gribizi

Du 14 au 15 janvier 2019, un acteur humanitaire a organisé une session de formation sur « le dépistage de la malnutrition en milieux communautaire, ciblant 58 membres des relais communautaires de Mbrès centre et ses environs dont 16 femmes. Cette formation vise à renforcer la capacité de ces acteurs dans les activités de communication communautaire, de dépistage de la malnutrition et de référencement des cas dépistés vers les formations sanitaires.

Formation sur les notions de la violence basée sur le genre Préfecture de la Nana Gribizi

Du 15 au 17 janvier 2019, une organisation humanitaire a organisé une formation à Kaga Bandoro, ciblant 15 participants dont 8 femmes et comprenant des agents communautaires volontaires et les membres des relais communautaires. La formation a porté sur les notions de violence basée sur le genre, le circuit de référencement, les techniques de sensibilisation et de mobilisation communautaires

Assistance alimentaire Préfecture de l’Ouham Péndé

Du 17 au 19 Janvier 2019, des acteurs humanitaires ont distribué 96 tonnes de vivres à 58 écoles dans les trois secteurs scolaires de Paoua (Centre, Nord et Sud) pour la mise en service des activités de cantines scolaires de l’année académique 2018-2019. Les vivres sont composés de céréales, des légumineuses, d’huile et constituent une ration de 18 jours pour 30 000 élèves.

Meurtre d'un travailleur humanitaire Préfecture de la Ouaka

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2019, 4 braquages par des hommes armés, ont été enregistrés dans les environs des quartiers Beta et Saint-Jean à Bambari et deux hommes dont un travailleur humanitaire ont été tués. La RCA reste un des contextes les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires. 396 incidents affectant directement le personnel ou les biens humanitaires, soit plus d’un incident par jour, ont été enregistrés au cours de l’année 2018, comparé à 337 en 2017.

Déplacement de la population Préfecture de Mboumou

L’incursion d’hommes armés à Bakouma le 31 décembre 2018 a engendré le déplacement de la population de cette localité estimée approximativement à 19 000 personnes en particulier vers la ville de Bangassou et ses environs. Au 18 janvier, une organisation humanitaire a enregistré 7 738 personnes déplacées à Bangassou et 2 461 à Niakari.

Environ 8 000 personnes non enregistrées se trouveraient également sur l’axe Niakari-PK11 de Bakouma.

Assistance non-alimentaire Préfecture de la Mambéré-Kadéi

Du 4 au 16 janvier 2019, une organisation humanitaire a distribué des kits non-alimentaires à 1 132 ménages (environ 5 660 personnes) dans les localités de Gbambia et d’Amada-Gaza.

Assistance en Eau hygiène et assainissement Préfecture de Mboumou

Selon une organisation humanitaire qui a fait, une mission de reconnaissance sur l’axe Bangassou – PK11 de Bakouma le 16 janvier 2019, les populations récemment déplacées de Bakouma et installées le long de cet axe, estimées à 8 000 personnes, ont besoin d’accès à l’eau potable. Ils sont exposés à des conditions hygiéniques inappropriées et utilisent l’eau nontraitée.