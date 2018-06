République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 11 au 17 juin 2018)

La situation humanitaire en République centrafricaine (RCA) au cours de la semaine écoulée a été marquée par une accalmie relative favorisant la poursuite des activités humanitaires dans plusieurs régions. Toutefois, la reprise des hostilités entre des groupes armés est encore redoutée au sein de la population à Bambari dont une partie s’est déplacée à cause de l’insécurité.

Reprise progressive des activités humanitaires

Préfecture de la Nana Gribizi

La diminution des incidents sécuritaires dans la ville de Kaga Bandoro et sur les axes périphériques a permis une reprise partielle d’activités humanitaires après une suspension temporaire d’avril à mai. Dans ce cadre, une organisation humanitaire a soutenu le retour de 730 personnes déplacées internes du site Mbélla à 2km au sud de Kaga-Bandoro. Dans le même temps, 23 585 personnes ont bénéficié de coupons alimentaires. Environ 200 familles affectées par le VIH/SIDA ont également reçu des rations alimentaires.

Protection de l’enfance et réinsertion sociale

Préfecture de la Nana Gribizi

Le 13 juin à Kaga Bandoro, 66 anciens enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA), des enfants séparés (ES) et des enfants non accompagnés (ENA) ont reçus des kits de réinsertion à la fin de leurs formations en couture, commerce et pâtisserie dispensées par des acteurs humanitaires. Ils bénéficieront d’un suivi technique pendant deux mois afin de pérenniser leurs acquis.

Retour des personnes déplacées

Préfecture de la Nana-Mambéré

1 265 personnes qui avaient fui les exactions d’éléments armés sont revenues dans le village de Nguiabouar depuis le 26 mai.

Ces personnes ont besoin d’assistance urgente en vivres, non vivres, soins de santé et en eau, hygiène et assainissement. Les acteurs humanitaires sont en train de planifier la réponse.

Augmentation des besoins humanitaires à Bambari

Préfecture de la Ouaka

A Bambari, malgré le retours de personnes déplacées vers les quartiers d’origine, la majorité conditionne le retour à la mise en place d’un dispositif sécuritaire adéquat de leurs sites et quartiers de provenance. Les récents déplacements ont augmenté les besoins en santé, nutrition ainsi qu’en approvisionnement en eau malgré la réponse qui continue à être apportée par les acteurs humanitaires.

Huit civils kidnappés à Obo

Préfecture de Haut-Mbomou

Le 14 juin, des éléments armés auraient kidnappé huit personnes dans une localité située à environ 3 km de la ville de Obo. L’âge et le sexe des victimes ne sont pas encore connus.

Lutte contre la variole des singes

Préfecture de Mbomou

Au courant de la semaine écoulée, les partenaires humanitaires ont mis en place 25 points de lavage de mains dans les centres de santé, écoles et marchés de Rafaï, d’Agoumar et de Selim, dans la sous-préfecture de Rafaï. Ils ont également distribué des savons à 5 755 personnes. Des séances de sensibilisation sur la variole des singes ont été organisées en accompagnement de la mise en place de ces dispositifs de lavage de mains.