République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 03 au 09 septembre 2018)

L’actualité humanitaire en République centrafricaine (RCA) a été caractérisée par une hausse des cas de braquages contre les organisations humanitaires au nord, à Kaga Bandoro. Ceci a contraint les acteurs humanitaires à réduire leurs activités et mouvements. Les déplacements ont été enregistrés suite aux affrontements entre les groupes armés à Bria. Malgré l’insécurité, les acteurs humanitaires continuent d’apporter de l’assistance aux personnes affectées.

Évaluation des besoins humanitaires Préfecture de la Nana Gribizi

Le 29 août, des acteurs humanitaires ont effectué une mission conjointe au village Ndenga, 25 km au sud de Kaga Bandoro. Environ 900 habitants de ce village, ont trouvé refuge en brousse suite aux affrontements armés, le 14 août. 59 maisons ont été pillées et incendiées, rendant environ 180 personnes sans abri. Avec l'amélioration de la situation sécuritaire, les déplacés retournent et ils ont besoin d’assistance d’urgence.

Persistance de braquage contre les humanitaires Préfecture de la Nana Gribizi

Cinq incidents contre les acteurs humanitaires ont été enregistrés du 3 au 9 septembre Kaga Bandoro.

A titre d’exemple la base d’une organisation humanitaire a été braquée par des hommes armés non identifiés qui ont brutalisé le personnel et emporté des équipements de travail, et de l’argent.

Dans un autre cas, la résidence d’un employé d’une ONG a été cambriolée et des effets personnels ont été emportés.

Mouvement de la population Préfecture de la Haute Kotto

Au mois d’août, les partenaires humanitaires ont enregistré une hausse du nombre des déplacés à Bria. Le nombre est passé de 69 729 en juillet à 80 377 personnes en août, soit une hausse de 15,27%. Cette augmentation est liée aux affrontements entre les groupes armés sur l’axe Bria – Irrabanda, et à Bria centre. Ces personnes déplacées ont besoin d’assistance humanitaire d’urgence.

Assistance en kits agricoles aux déplacés et retournés Préfecture de l’Ouham-Péndé

Un acteur humanitaire a distribué des kits agricoles, composés d’outils et semences, à 1134 retournés et déplacés dont 630 femmes et 504 hommes, dans 6 quartiers de Paoua et les villages périphériques pendant la semaine du 3 septembre. Cette distribution marque la fin du programme d’accompagnement au retour, dans le domaine de l’agriculture, initié par cette organisation depuis le mois de juin dernier.

Défis de protection Préfecture de l’Ouham Péndé

Un partenaire humanitaire a enregistré, du 3 au 7 septembre, 93 cas de violences basées sur le genre et 71 cas d’incidents de protection à Paoua et sur les axes. En réponse, une assistance psychosociale a été apportée à 171 victimes, 164 personnes ont bénéficié d’une assistance juridique, des kits de dignité ont été distribués à 20 personnes et 10 autres ont été référées à l’hôpital pour une prise en charge médicale.

Défis en éducation Préfecture de la Ouaka

Au début de l’année académique 2017, 24 écoles sur 36 que compte la ville d’Ippy étaient opérationnelles avec les enseignants et les maîtres parents. Depuis le mois de novembre toutes les 36 écoles ont été fermées à cause de la persistance de violence. Des acteurs humanitaires font des efforts pour assurer la réouverture de ces écoles.

Assistance alimentaire Préfecture de la Ouaka

Au mois d’août, des acteurs humanitaires ont distribué 1 090 062 tonnes de vivres à environ 123 669 personnes dans le cadre de la prévention de la malnutrition et le traitement des malnutris aigüe modérés. Ces distributions ont été réalisées aussi sur les sites des déplacés dans les localités de Bambari, Ngakobo, Ippy, Bakala et Tagbara.