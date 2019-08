République centrafricaine : Key Message Update - Les préfectures à l’est et le sud-est continuent d’être exposées à la Crise ! (Phase 3 ! de l’IPC) juillet 2019

Messages clés

Les premières récoltes de la saison de production 2019 commencent à améliorer la disponibilité et l’accès à la nourriture dans le centre-sud et le sud-ouest du pays. Par contre l’accès à la nourriture reste inférieur à la normale dans l’est et le sud-est, en particulier dans les préfectures de Mbomou, Haut-Mbomou, et Haute-Kotto. Les fortes pluies enregistrées depuis juin ont endommagé le réseau routier et, avec l’insécurité persistante, ont réduit les flux commerciaux. La pluie également empêche la transformation locale du manioc. En conséquence, les marchés demeurent faiblement approvisionnés. De plus, le coût des taxes illicites imposées aux transporteurs est répercuté sur le consommateur, ce qui fait monter le prix des denrées de base dans les centres urbains et les zones rurales enclavées. En juin, la cuvette de manioc coûte 2000 à 2500 XAF (USD 3.39-4.24) à Paoua et à Bambari et atteint 6000 XAF (USD 10.17) à Bangui et 13000 XAF (USD 22.04) à Obo.

Selon les données de OIM/DTM (juillet 2019), le nombre de personnes déplacées internes (PDIs) a diminué de 20 pour cent alors que le nombre des retours de déplacés internes et de rapatriés de l’étranger ont accru de 21 et 10 pour cent, respectivement, par rapport à décembre 2018. Bien que ces retournés soient revenus à temps pour planter au cours de cette saison de production, l’accès physique aux semences et leur financement constituent une contrainte majeure pour les ménages. Néanmoins, les champs sont beaucoup plus accessibles compte tenu de l’amélioration relative de la sécurité, à l’exception faite des préfectures de l’est et du sud-est. L’amélioration de l’accès aux champs et la régularité des pluies devraient permettre un accroissement des productions agricole cette année comparativement aux cinq dernières années.