République centrafricaine Key Message Update : Les ménages font face à un épuisement précoce des stocks, des revenus faibles et a des prix élevés des denrées alimentaires en cette période de sècheresse, Mars 2022

Messages clés

Depuis janvier 2022, l’insécurité du pays reste toujours précaire, imprévisible, et est devenue très volatile dans les zones du nord, nord-est, et centre du pays (notamment dans la préfecture de Haute-Koto, Mambere-Kadéï, Ouham-Péndé, Lim-Péndé, et Ouham-Fafa). Périodiquement, les affrontements paralysent ainsi le fonctionnement des marchés et les activités des moyens d’existence des populations pauvres et très pauvres vivant dans ces zones.

L'approvisionnement en produits alimentaires de base sur les marchés est faible dans les zones sous occupation armée et d'accès limité. La diminution progressive des réserves constituées durant la période de récolte, exacerbée par une situation d’insécurité persistante dans le pays, explique la réduction actuelle de l'offre, voire une pénurie sur certains marchés, notamment ceux de Paoua, Ndélé, Bocaranga, et Ouham-Pendé. Cette offre réduit a limité l’accessibilité alimentaire pour les ménages tandis que la demande reste toujours élevée par rapport à la normale pour les produits importés et locaux.

Les prix des denrées alimentaires de base demeurent supérieurs à l’année dernière à la même période, environ 5 à 10 pour cent de plus selon le produit et l'emplacement. Le marché reste toujours la principale source de nourriture pour les ménages, mais complétée par la consommation fréquente de produits de cueillette, de chasse, et de la pêche. L’insécurité persistante, les coûts élevés du transport, les mauvaises conditions des routes, et les tracasseries routières le long du principal corridor d’approvisionnement Bangui-Douala n’ont pas seulement affectés les prix, mais même a occasionnés des grèves des transporteurs et des commerçants en février 2022.

En cette période de sècheresse, les revenus des ménages pauvres et très pauvres sont limités à ceux issus des activités d’auto-emploi, de petits commerces, de la main d’œuvre domestique journalière, et des activités agricoles pour la campagne agricole 2022/2023. Les aides humanitaires multiformes (vivres, cash, kits/intrants nutritionnels, et tickets de consommation) aussi représentent une part non négligeable dans les rations alimentaires et contributions aux dépenses des ménages pauvres et très pauvres.

Dans les zones moins affectées par les conflits, une grande proportion des ménages vit une insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) ou Stress (Phase 2 de l’IPC) et le resteront jusqu’à la récolte en septembre 2022. Cependant, les PDI et les ménages hôtes pauvres qui font face à une insécurité alimentaire de phase Crise (Phase 3 de l’IPC) le resteront jusqu’en septembre 2022. Les ménages particulièrement touchés seront les pauvres et très pauvres des zones de conflits dans les préfectures du sud-est et ceux déplacés dans les préfectures du nord-ouest, nord-est, et du centre.