République centrafricaine : Key Message Update - La violence renouvelée restreint l'accès des ménages aux sources de nourriture à Vakaga - Septembre 2019

Les deux derniers mois ont enregistré un regain de violence entre groupes armés, notamment Obo dans le Haut-Mbomou, Kaga-Bandoro dans la Nana-Gribizi, Bakouma dans le Mbomou, Zangba et Mingala dans la Basse-Kotto, et Birao dans la Vakaga. Cela a perturbé les activités de subsistance dans ces zones et rend difficile l’accès des ménages pauvres aux sources de nourriture. À Birao, les violences ont entrainé 38 morts et plus de 19 000 déplacées. De nombreux ménages à Birao n’ont pas accéder à leurs champs avant les grandes récoltes de mil et de sorgho et l’accès aux produits de cueillette et de chasse reste aussi limité. Par ailleurs, en raison de des hostilités la frontière avec le Soudan, adjacente à la Vakaga et à la Haute-Kotto, a été fermée en septembre et pourrait réduire les échanges. En conséquence, l’insécurité alimentaire s’est intensifiée dans les zones touchées par le conflit, qui sont déjà en la phase Crise (Phase 3 de l’IPC).