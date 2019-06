République centrafricaine : Key Message Update - L’assistance alimentaire attenue les pires résultats pour les déplacés, mai 2019

Messages clés

Les incidents de conflit perpétrés par des groupes armés et le conflit agriculteurs-transhumants se sont poursuivis en mai, particulièrement dans le centre et le nord-ouest du pays. Couplé à l'épuisement des stocks alimentaires des ménages et à des prix des denrées de base supérieurs à la moyenne par endroit, la phase de Crise (Phase 3 de l'IPC) ou pire reste généralisée dans les préfectures plus touchées par le conflit. Dans la Haut-Mbomou, par exemple, les prix du manioc et du maïs en avril étaient respectivement 57 pour cent supérieurs à la moyenne d’avril 2018 sur le marché de Zemio et 184 pour cent supérieurs à la moyenne d’avril 2018 sur le marché d'Obo. Dans les préfectures où les conditions de sécurité se sont améliorées, les flux commerciaux du Cameroun et de la RDC se sont améliorés malgré la saison des pluies en cours, ce qui a atténué la hausse des prix des produits alimentaires. Un accès alimentaire relativement normal contribue à maintenir de Stress (Phase 2 de l'IPC) dans ces zones.

Selon de nouvelles informations sur l’aide alimentaire fournies par le PAM, au moins 50 pour cent de la population des sites de PDIs reçoivent des rations de 20 jours. Au cours de la période de soudure, la plupart des ménages de PDIs sont actuellement en mesure de couvrir le reste de leurs besoins alimentaires minimaux grâce aux revenus du travail, au petit commerce et aux produits sauvages, et ils sont probablement en Stress ! (Phase 2 de l'IPC !). Cependant, à Haute-Kotto, Haut-Mbomou et Mbomou, où 80 à 90% de la population habite dans des sites de PDIs et où l'insécurité a érodé les stratégies des moyens de subsistance, les informations nouvellement disponibles suggèrent que les PDIs ont encore au moins de légers déficits de consommation de nourriture tout en dépendant fortement de l’aide alimentaire. Dans ces zones la phase de Crise ! (IPC Phase 3 !) est la plus probable. Ces résultats devraient persister jusqu’en octobre et l’aide alimentaire prévue et probable pendant cette période devrait continuer d’atténuer les conséquences les plus graves, bien que les contraintes d’accès et de financement demeurent une préoccupation.