République Centrafricaine: Fonds Communs (3 janvier 2018)

Fonds central d’intervention d’urgence (CERF)

En septembre 2018, le USG/ERC* a décidé d’allouer 10 millions de dollars dans le cadre de la deuxième allocation du CERF, catégorie urgences sous-financées.

L'Equipe Humanitaire Pays a priorisé 10 projets de 7 agences des Nations Unies dans les secteurs suivants : l'Eau, Hygiène et Assainissement, Santé, Sécurité alimentaire, Nutrition,

Protection, Abris/AME/CCCM et Éducation.

Le financement du CERF a joué un rôle déterminant dans la réponse aux besoins urgents des groupes de population les plus vulnérables dans les zones les plus touchées par la recrudescence de la violence et des conflits au moment où plusieurs partenaires humanitaires avaient dû suspendre ou réduire le niveau de l'assistance à cause de l’important niveau de sous-financement de la réponse humanitaire.

Le Fonds Humanitaire de la RCA (FH RCA)

Le FH RCA a alloué 28,4 millions de dollars en 2018 à 84 projets à travers trois allocations de fonds (réserve de $1,6 million en février 2018, première allocation standard de $11,5 millions en avril-mai, et deuxième allocation standard de $15,3 millions en septembre-octobre) pour répondre aux besoins humanitaires les plus critiques qui ont été identifiés à travers le Plan de réponse humanitaire 2018 (PRH).

Alors que 87% des fonds alloués ont appuyé la mise en œuvre d’une assistance humanitaire directe et multisectorielle ciblant les besoins les plus sévères par les acteurs opérationnels sur terrain, 13% des fonds ont été alloués aux programmes de soutien comme la logistique et les télécommunications d’urgence.