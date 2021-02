République Centrafricaine : Evaluation de la fonctionnalité des marchés dans un contexte de perturbation des chaînes d’approvisionnement (Février 2021)

LE MARKET FUNCTIONALITY INDEX

La méthodologie Market Functionality Index est l’approche standardisée d’évaluation des marchés du PAM qui vise à quantifier la fonctionnalité du marché dans un score par marché, tout en identifiant les faiblesses ou les domaines d’intervention pour garantir la continuité ou l’efficacité de l’assistance.

ENQUÊTE

La méthodologie repose sur une enquête standard où les questions sont organisées sous neuf dimensions jugées cruciales pour émettre un jugement sur la fonctionnalité du marché. Pour la version complète, ce sont: l'assortiment, la disponibilité, le prix, la résilience des chaînes d'approvisionnement, la concurrence, l'infrastructure, le service, la qualité des aliments et l'accès et la protection. Pour la version réduite utilisée, seules les dimensions: assortiment, disponibilité, prix et résilience sont évaluées.

NOTATION

Les marchés sont ainsi notés globalement sur une échelle de 0 à 10 pour permettre une comparabilité mondiale, où la fonctionnalité complète du marché (MFI = 10) se réfère à un marché développé, efficace et fonctionnel. Dans la plupart des contextes où le PAM opère, nous ne nous attendons pas à ce que ces scores soient atteints (pour la version complète).

CONTEXTE PAYS

L'escalade de violence avant et au lendemain des élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 en République Centrafricaine a déclenché une paralysie du transport routier de marchandises. Ainsi, la capitale Bangui et plusieurs provinces, se retrouvent coupées des grands axes routiers. Les marchandises en provenance du Cameroun sont bloquées aux frontières créant ainsi une rupture des approvisionnements et une hausse des prix des produits alimentaires sur les marchés.

Le suivi hebdomadaire des marchés mis en place suite à la crise postélectorale montre une hausse continue et généralisée des prix des produits importés et locaux, allant jusqu’à 100 pourcent, sur les marchés de Bangui, Bimbo et Bégoua entre fin décembre 2020 et fin janvier 2021. Les produits les plus affectés sont le riz (100%), la farine de blé (97%), la viande (64%). Malgré la période des récoltes, au niveau national, les prix du riz, du maïs et du manioc connaissent une hausse en début janvier 2021 comparé à novembre 2020.

L’offre des produits céréaliers connait une baisse dans la quasi-totalité des localités en raison de l’insécurité et du blocus sur le transport de marchandises. Le coût du panier alimentaire a connu une forte augmentation en raison de la hausse des prix de la viande, de l’huile, du sucre et du riz en début janvier 2021 comparé à novembre 2020.

Cette rupture des chaines d’approvisionnement a amené le Programme Alimentaire Mondiale à mettre en place cette étude MFI (réduit) afin de décider de la continuité des programmes de transfert monétaire dans un tel contexte. Dans les localités de Kémo, Mambéré-Kadéi, Nana-Gribizi, Ombella M’Poko, Ouaka, Ouham, Ouham Pendé et Bangui entre le 3 et le 6 février 2021 plus de 16 marchés ont été couverts et 171 commerçants enquêtés. Les commerçants ont été contactés par téléphone mobile.