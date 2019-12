République Centrafricaine enquête sur les intentions de retour - Novembre 2019

Ce rapport présente les résultats d'une enquête sur les intentions de retour conduite entre avril et août 2019. Il offre des informations sur les profils de populations déplacées, les caractéristiques de déplacement et les intentions de retour. L’objectif est d’examiner et de fournir des données fiables sur les conditions de vie dans les localités de retour, et le caractère durable des mouvements de retour, ce afin d’assurer un retour des populations déplacées dans toute dignité et sécurité, et mieux orienter la prise de décision relative à la mise en œuvre des solutions durables pour les populations déplacées en RCA.

44 pour cent des PDI sur les sites et 26 pour cent des PDI en famille d’accueil ont l’intention de retourner dans leurs localités d’origine dans les prochains mois.

La situation sécuritaire joue un rôle majeure dans la décision de déplacement prolongé ou du retour vers les localités d’origine. La sécurité reste déterminante à plus de 70 pour cent des motifs d’intentions futures.

L’accueil de la part des communautés a été favorable à la réintégration des ménages retournés dans leurs zones d’origine, et 95 pour cent de la population retournée se sent bien acceptée dans les zones où elle est retournée.

95 pour cent des ménages issus de la population hôte, est favorable à accueillir et accompagner les leurs qui sont encore en situation de déplacement.

La majorité des ménages de la population hôte et des ménages retournés sont propriétaires de la maison dans laquelle ils habitent (91% pour la population hôte et 70% pour les ménages retournés).

La nutrition, suivi des questions d’abris et d’emploi, sont les besoins les plus fréquents pour toutesles populations enquêtées dans le cadre de cette évaluation.

Au moment de l’enquête, 58 pour cent des PDI vivant sur les sites, et 54 pour cent des PDI en famille d’accueil ont déclaré avoir effectué un seul cycle de déplacement depuis leur zone d’origine.

La majorité (63 pour cent) de la population retournée indique avoir fait le mouvement de retour vers leur localité d’origine il y a moins de 12 derniers mois.