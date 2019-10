République Centrafricaine Cluster Education Bulletin d'information - Deuxième trimestre 2019

Faits saillants

• Organisation des examens de cycle et de passage par le MEPS dans toute la RCA avec le soutien technique et financier des partenaires de l’Education. Les élèves déplacés ont été exemptés des frais d’examen grâce à l’application de l’arrêté signé par le MEPS suite au plaidoyer du Cluster Education.

• L'élaboration du Plan sectoriel de l'éducation 2020-2029 a été lancée en juin par le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. Le cluster a été pleinement impliqué dans différents groupes de travail et thématiques avec les partenaires techniques et financiers.

• Diminution des cas d'attaques contre les écoles grâce à la mise en œuvre de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation (APPR).

• 172 809 enfants touchés par la crise ont été assistés par les acteurs en Education d’urgence.

Aperçu de l’éducation Avril-Mai-Juin 2019 en République Centrafricaine

Dans un environnement comme celui de la République Centrafricaine, la réponse humanitaire se déroule dans un contexte où les acteurs étatiques, les ONG et les agences onusiennes sont appelés à travailler ensemble dans une approche coordonnée et harmonisée pour soulager les souffrances de la communauté affectée par les crises. Ainsi, au cours des mois d’avril, mai et juin 2019, le Cluster Education, regroupant 32 acteurs actifs en éducation en RCA, a travaillé du jour le jour pour assurer une éducation inclusive de qualité aux enfants affectés par le conflit. Il est à noter qu’en République Centrafricaine, les activités des groupes armés, les opérations militaires et des conflits intercommunautaires poussent chaque jour des milliers de personnes au déplacement, dont près de la moitié est constituée d’enfants.

Dans le lot, beaucoup sont en âge de scolarité mais n’ont pas accès à l’éducation à cause de multiples déplacements, de la destruction des écoles ou leur occupation par des personnes déplacées ou des hommes armés pour ne citer que cela.

Organisation des examens de cycle et de passage par le MEPS dans toute la RCA

Avec l’appui des partenaires du Cluster Education, le MEPS a organisé les examens de cycle et de passage dans toutes les préfectures de la RCA, y compris celles difficilement accessibles et affectées par la crise. Au total, 108 916 enfants dont 43 956 filles ont passé les examens à l’exception d’Alindao où les cours se sont poursuivis pour rattraper les 2 mois de retard scolaire connu par les enfants dans cette zone dû aux des affrontements en décembre 2018. Les élèves déplacés ont été exemptés des frais d’examen grâce à l’application de l’arrêté signé par le MEPS suite au plaidoyer du Cluster Education dans ce sens.

Diminution des cas d’attaques contre les écoles

Comparativement au premier trimestre 2019, il a été noté une diminution des cas d’attaques contre les écoles. Au cours du premier trimestre, deux occupations et trois attaques contre les écoles étaient rapportées contre une seule attaque au 2e trimestre. Cette diminution d’attaques contre les écoles se justifie par les récents accords de paix signés à Khartoum entre le Gouvernement de la RCA et les représentants de différents groupes armés et l’amélioration des conditions sécuritaires.