République centrafricaine Campagne maraîchère 2020/21

Contexte En République centrafricaine, l’insécurité alimentaire est exacerbée par la recrudescence des conflits armés, les déplacements internes de population, la faible production agricole et les perturbations des marchés en raison des impacts de la crise sanitaire de la covid-19. Ces facteurs ont considérablement accentué la vulnérabilité des populations, dégradant ainsi leurs moyens d’existence, et pourraient touchés significativement les communautés rurales les plus vulnérables. En outre, les effets de la crise sanitaire de la covid-19 pourraient impacter tous les secteurs socio-économiques du pays. En effet, le faible niveau de production de la campagne 2019/20, en raison notamment des maladies phytosanitaires, conjugué à la période de soudure (mai-août 2020), ont entrainé une augmentation des prix sur le marché (de 10 à 30 pour cent) et une pénurie des principales denrées alimentaires (manioc, maïs, riz) depuis le début de la crise. La hausse des prix risque de s’accélérer, avec un accès aux marchés davantage réduit et une baisse du pouvoir d’achat des ménages les plus pauvres et vulnérables.

Afin de répondre à la crise, la FAO fournit une réponse d’urgence pour soutenir l’effort du Gouvernement face à la covid-19, particulièrement grâce au renforcement des capacités de production alimentaire des ménages les plus vulnérables, dont les plus touchés sont les femmes et les jeunes. Avant octobre 2020, la FAO a pour objectif d’assister 46 587 ménages à travers un appui à la prochaine campagne maraîchère (octobre 2020-mars 2021). Cette assistance comprendra la distribution de kits de maraîchage (semences et outils) et la fourniture de transferts monétaires aux ménages vulnérables (PDI, retournés, familles d’accueil) pour une production alimentaire de cycle court. La FAO continuera également d’accompagner le Gouvernement centrafricain afin d’apporter des réponses d’urgence adaptées au contexte actuel.