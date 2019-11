République centrafricaine : Bulletin d'Information (Jan - Nov 2019) Fonds Humanitaire RCA

Le Fonds humanitaire de la République centrafricaine continue de jouer un rôle essentiel dans le renforcement d'une réponse humanitaire coordonnée, rapide et efficace, en soutenant les activités de réponse prioritaires définies dans le Plan de réponse humanitaire de 2019.

De janvier à novembre 2019, le FH RCA a alloué 38,7 millions de dollars, dont 35,5 millions de dollars sous les allocations Standards et 3,2 millions de dollars sous les allocations de Reserve. Alors que 20,5 millions de dollars ont été alloués par le biais de la première allocation standard, 15 millions de dollars ont été alloués par le biais de la deuxième allocation standard.

Les deux allocations standard ont permis de répondre en première ligne aux besoins les plus graves et les plus urgents, conformément aux priorités définies aux niveaux sectoriel et multisectoriel, et d’intensifier l’action humanitaire dans les zones isolées. Ces allocations visaient également à renforcer l'utilisation complémentaire du financement du FH RCA avec d'autres mécanismes de financement, ainsi que la qualité et l'efficacité de la réponse humanitaire aux niveaux national et sous-national.

Les fonds alloués par le biais des allocations de réserve ont permis de répondre aux besoins résultant d’urgences imprévues, tels que la riposte à l’épidémie d’hépatite E à Bocaranga et au virus de la poliomyélite, de combler les lacunes urgentes à Zemio et à Birao, ainsi que le maintien du service aérien humanitaire.