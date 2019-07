République centrafricaine : Bulletin d'Information (Jan - Juin 2019) Fonds Humanitaire RCA

Le Fonds Humanitaire de la République Centrafricaine continue de jouer un rôle clé dans la mise à disposition des ressources nécessaires en appui aux activités humanitaires priorisées dan le cadre Plan de Réponse Humanitaire 2019. Durant le premier semestre 2019, le Fonds a alloué 22 millions USD dont 1,5 millions sous la Reserve et 20,5 million sous la Première Allocation Standard. Les fonds alloués sous la Réserve ont permis (1) d’appuyer le service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS) en comblant les lacunes de financement pour assurer la continuité du service, et (2) d’assurer la mise à l’échelle de la réponse contre l’hépatite virale E dans la zone de Bocaranga et ses environs. Les financements de la Première Allocation Standard ont permis (1) d’apporter une réponse directe aux besoins les plus aigus au niveau sectoriel et intersectoriel en lien avec la cartographie des zones de sévérité prioritaires définies dans la mise à jour du « HNO light » ( de mars 2019 ), (2) d’appuyer les opérations de mise à l’échelle de la réponse humanitaire, (3) d’assurer la complémentarité avec les autres ressources de financements disponibles, et (4) améliorer la qualité et l’efficacité de la réponse humanitaire.