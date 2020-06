République Centrafricaine : Bulletin d’information (jan - mai 2020) Fonds Humanitaire RCA

La situation humanitaire en RCA reste dramatique. 2,6 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire et d'une protection. Le nombre de personnes déplacés internes continue d'augmenter (685 485 PDI); les civils, en particulier les femmes et les enfants, continuent de faire les frais du conflit. La situation de la sécurité alimentaire s'est également aggravée, avec maintenant 2,36 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Un enfant sur 18 présente un risque de décès extrêmement élevé en raison de la malnutrition aiguë sévère. Une seule personne sur 10 peut accéder à des installations sanitaires et seulement un tiers de la population à accès à l'eau potable. La pandémie de COVID-19 a encore exacerbé les vulnérabilités des groupes les plus marginalisés.

De janvier à fin mai 2020, le Fonds humanitaire de la RCA (FH RCA) a alloué 12,8 millions de dollars pour soutenir les efforts de la communauté humanitaire pour répondre aux besoins les plus critiques et vitaux conformément aux priorités identifiées dans le plan de réponse humanitaire 2020 (PRH). Ceci inclut des activités mises en œuvre dans les secteurs de la santé, l'eau-hygiène-assainissement, la coordination et la gestion des camps, les abris et les articles non alimentaires, la nutrition, la sécurité alimentaire, la protection et la logistique.

Grâce à la générosité des donateurs, le FH RCA a financé la mise en œuvre de 36 projets d'urgence, respectivement, à travers la première réserve de 850 000 $ en mars 2020 (2 projets) et la seconde en avril 2020 pour une enveloppe de 12 millions de dollars (34 projets). Le FH RCA a été en mesure d’allouer des fonds aux partenaires les mieux placés sur le terrain pour répondre rapidement aux besoins prioritaires. En conséquence, 96% du financement ont été alloués à des organisations non gouvernementales internationales et nationales.

Le financement alloué par le biais de la première allocation de réserve a permis explicitement de soutenir les services communs dans les zones reculées et difficiles d'accès, et d’améliorer la coordination et la gestion des camps à Birao. La deuxième allocation de réserve vise à répondre aux besoins les plus critiques dans le cadre du PRH 2020 (6,7 millions de dollars) et à atténuer les risques et à répondre aux nouveaux besoins liés à la pandémie de COVID-19 (5,3 millions de dollars).