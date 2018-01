République centrafricaine : Aperçu humanitaire (au 28 janvier 2018)

Zone centre

Préfectures de la Nana-Gribizi et de l’Ouham / Sous-préfectures de Kaga-Bandoro et Batangafo

Recrudescence des incendies sur les sites de déplacés : Sur le site de déplacé de Batangafo, deux incendies d’origine accidentelle/domestique ont été enregistrés respectivement le 21 et le 28 janvier 2018. Le bilan fait état de 212 abris consumés et/ou détruites préventivement pour limiter l’expansion du feu et de 3 cas de personnes référées à l’hôpital. Au cours de la même période, ce sont trois incendies qui sont survenus sur trois sites de Kaga-Bandoro occasionnant la destruction d‘une trentaine d’abris et de plusieurs biens des ménages concernés. Le premier est survenu sur le bloc 2 du site de la MINUSCA, le 21 janvier ; le deuxième sur le nouveau bloc des déplacés relocalisés (le 26 janvier) ; et sur le site de la paix (le 28 janvier). Certains ménages sinistrés ont bénéficié d’une assistance en NFI et en matériaux (sticks et bâches) pour la reconstruction de leurs abris. Une concertation en cours pour complétion de cette assistance.

Une multiplication des incendies dans les sites de déplacés est généralement observée dans la région pendant la saison sèche. Ces incendies sont généralement d’origine domestique, liés à la mauvaise utilisation du feu ou à l’imprudence ; et propagation rapide du feu est favorisée par le vent (assez fort en saison sèche), les matériaux utilisés (pailles et bâche), ainsi que par la faible distance qui sépare les abris.

Préfecture de la Nana-Gribizi / Sous-préfectures de Kaga-Bandoro

Sécurité alimentaire : Deux acteurs humanitaires ont repris l’assistance alimentaire par le biais de la distribution de coupons. Ainsi entre le 24 et 27 janvier, 3 209 ménages (soit 14 559 personnes) composés des PDIs et retournés spontanés ont été assistés.

Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition modérée, 400 enfants ont été également assistés en CSB.