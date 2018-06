République centrafricaine : Aperçu humanitaire (28 mai au 03 juin 2018)

ZONE CENTRE

Préfecture de Nana-Gribizi / Sous-préfecture de Kaga-Bandoro / Kaga-Bandoro

Accès et protection : Toutes les activités humanitaires restent suspendues sur les axes périphériques de Kaga-Bandoro, ainsi qu’environ 60% des activités à l’intérieur de cette ville où seules quelques acteurs poursuivent la mise en œuvre de certaines activités d’urgence. Cette situation est consécutive au regain de la criminalité armée qui est observé dans la zone depuis quelques semaines et qui affecte également les acteurs humanitaires. Au cours de la semaine écoulée, 6 nouveaux incidents ont été enregistrés dans la ville de Kaga-Bandoro, dont 4 impactant les humanitaires.

A l’issue d’une rencontre de plaidoyer qui a été organisée à leur intention par les acteurs humanitaires sous la conduite d’OCHA en lien avec cette situation, des leaders communautaires de Kaga-Bandoro se sont engagés à sensibiliser les groupes armés et la population à la facilitation de la libre-circulation des humanitaires et à la protection des biens des organisations humanitaires dans la zone. Parallèlement, le plaidoyer continue par les humanitaire auprès de la Force Internationale et de la police pour le renforcement des actions visant la réduction de la criminalité dans la zone.

Protection : L’OIM a formé 21 leaders communautaires sur les premiers secours psychologiques pour faciliter le référencement des populations dans les structures appropriées. Par ailleurs, l’ONG nationale CPDE en collaboration avec Plan International, a organisé une formation à l’intention de 36 personnes, dont 17 femmes, sur l’appui psychologique et la prévention de recrutement des enfants dans les groupes armés.

EHA : Du 29 au 30 mai 2018, l’ANEA en partenariat avec l’UNICEF, a réparé 2 pompes sur le site de déplacés « Lazare » afin d’améliorer l’accès à l’eau de plus de 4 517 personnes sur ce site. Afin de pérenniser les infrastructures réhabilitées, un comité de gestion a été mise en place.

Sécurité alimentaire : Plan International et CARITAS, en partenariat avec le PAM, ont distribué des coupons alimentaires à 23 522 personnes sur les sites de déplacés « MINUSCA » et « Lazare ». A ces bénéficiaires s’ajoutent 1 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA qui ont également bénéficié de cette assistance. Cette intervention a connu un retard par rapport au planning initial, suite à la récente instabilité dans la zone.

Préfecture de l’Ouham / Sous-préfecture Batangafo / Batangafo

Protection : Le caractère civil et humanitaire des sites de déplacés de Batangafo est entravé par la présence des hommes armés. Au cours de la semaine écoulée, 2 personnes accusées de sorcellerie ont été exécutées par des individus armés. On a enregistré sept (7) incidents sur les sites de PDI de Batangafo depuis le début du mois de mai. A cela s’ajoute de fréquentes menaces de représailles auxquels les PDIs font face lors de tensions/conflits entre éléments de groupes armés.

EHA : l’ONG Oxfam a aménagé 4 puits dans les quartiers de retour Lingui, Cité aérodrome, Dangovo2 et Nago2. Cette activité, qui se poursuit dans les quartiers de Bokita, Bagga et Kaninga, rentre dans le cadre des efforts des partenaires en vue d’améliorer l’accès à l’eau dans les zones de retour.

Education : L’ONG Caritas, en partenariat avec UNICEF, a lancé les travaux de construction de 42 salles de classes sur les sites de déplacés, dont 24 à Batangafo et 18 à Ndoubou (3km de Batangafo).

Au total, 7 484 enfants sont ciblés. Depuis la rentrée scolaire, seules 6 écoles sont fonctionnelles sur les 34 que compte le secteur scolaire de Batangafo1 à cause de la situation sécuritaire.

Sécurité alimentaire : Une ration alimentaire de 15 jours composée de céréales, légumineuses, CSB et huile a été distribuée par l’ONG WVI, en partenariat avec le PAM, à 15 012 PDIs dont 10 007 à Kabo et 5 905 à Batangafo. Les difficultés d’approvisionnement des partenaires, liées à la précarité de la situation sécuritaire depuis avril, ont contraint le partenaire à réduit de 50% la quantité de vivres initialement prévue. Egalement, les difficultés d’accès à Moyenne Sido à cause de risque de braquage et pillage n’ont pas permis d’organiser, depuis deux mois, l’assistance en vivres en faveur de plus de 5 000 PDI présentes dans la zone. OCHA continue le plaidoyer auprès de la Force Internationale pour faciliter l’accès humanitaire sur l’axe reliant Kabo à Sido.